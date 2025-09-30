Tο DS N°8 κάτι περισσότερο από μέσο μετακίνησης: ένα κινητό έργο τέχνης που συνομιλεί με τον κόσμο της μόδας.

Η DS Automobiles συνεχίζει να δίνει το δικό της στίγμα στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και του lifestyle, ανανεώνοντας τη συνεργασία της με τον κορυφαίο θεσμό PARIS FASHION WEEK®, που φέτος πραγματοποιείται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου.

Η γαλλική μάρκα, η οποία έχει χτίσει ισχυρούς δεσμούς με τη μόδα από την ίδρυσή της, παρουσιάζει το νέο της 100% ηλεκτρικό μοντέλο-ναυαρχίδα, το DS N°8, ως το επίσημο αυτοκίνητο της διοργάνωσης. Ένας στόλος από 20 ειδικά διαμορφωμένα DS N°8 θα βρεθεί στους δρόμους του Παρισιού, μεταφέροντας VIPs, δημοσιογράφους και fashion influencers σε μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη του ταξιδιού με την κομψότητα της γαλλικής δημιουργικότητας.

Το DS N°8, που λανσάρεται ως η τεχνολογική και αισθητική κορύφωση της DS Automobiles, διαθέτει πλήρως ηλεκτρικούς κινητήρες με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς και αυτονομία που αγγίζει τα 750 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του. Η παρουσία του στο Παρίσι, με το λογότυπο της Εβδομάδας Μόδας επάνω του, δεν είναι απλώς μια πρακτική λύση μετακίνησης, αλλά ένα ζωντανό σύμβολο της σύνδεσης ανάμεσα στη μόδα και την αυτοκινητική καινοτομία.

Από το 2019 η DS Automobiles αποτελεί επίσημο συνεργάτη της PARIS FASHION WEEK®, στηρίζοντας μια διοργάνωση που έχει διεθνή απήχηση και καθορίζει τις τάσεις στον χώρο της γυναικείας ένδυσης. Φέτος, στην Εβδομάδα Μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το DS N°8 επιβεβαιώνει τον ρόλο της μάρκας ως εκπροσώπου της γαλλικής αριστείας, συνδυάζοντας υψηλή τεχνογνωσία, προηγμένη ηλεκτροκίνηση και λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την πολυτελή της ταυτότητα.

Το εσωτερικό του μοντέλου αναδεικνύει ακόμη περισσότερο αυτήν τη φιλοσοφία. Υλικά κορυφαίας ποιότητας και μοναδικά φινιρίσματα, όπως οι ραφές Pearl σε σχήμα μαργαριταριού, οι ανάγλυφες λεπτομέρειες «Clous de Paris» και τα καθίσματα με υφή που παραπέμπει σε μπρασελέ ρολογιού, αποκαλύπτουν μια προσοχή στη λεπτομέρεια που συναντάται μόνο στις δημιουργίες υψηλής ραπτικής. Η DS Automobiles δεν περιορίζεται απλώς στην τεχνολογία, αλλά επενδύει σε μια ολιστική εμπειρία πολυτέλειας, κάνοντας το DS N°8 κάτι περισσότερο από μέσο μετακίνησης: ένα κινητό έργο τέχνης που συνομιλεί με τον κόσμο της μόδας.

Με αυτή τη συνεργασία, η γαλλική μάρκα επιβεβαιώνει πως η Τέχνη του Ταξιδιού μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα στην Τέχνη της Μόδας, φέρνοντας την καινοτομία και την κομψότητα στους ίδιους δρόμους του Παρισιού.