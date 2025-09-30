Συμμαχίες κορυφής ενόψει του ντεμπούτου της Audi στη Formula 1 το 2026

Η Audi ενισχύει το project της για την είσοδο στη Formula 1 το 2026, εξασφαλίζοντας δύο στρατηγικούς συνεργάτες παγκόσμιας εμβέλειας: την bp/Castrol στο τεχνολογικό σκέλος και την adidas στο κομμάτι του brand και της αγωνιστικής εικόνας.

Η συνεργασία με την bp και την Castrol αφορά την από κοινού ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων Advanced Sustainable, λιπαντικών υψηλών επιδόσεων για τον υβριδικό κινητήρα και εξειδικευμένων Castrol ON EV fluids για τα ηλεκτρικά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, η Audi προωθεί τη βιώσιμη καινοτομία και συνεχίζει μια μακρά κοινή αγωνιστική ιστορία με την Castrol, από το WRC και το Le Mans έως το DTM.

Παράλληλα, η adidas γίνεται ο επίσημος συνεργάτης ένδυσης της ομάδας, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την προμήθεια εξοπλισμού για οδηγούς, μηχανικούς και προσωπικό. Στις αρχές του 2026 θα παρουσιαστεί η συλλογή adidas x Audi F1, που θα αντικατοπτρίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία «clarity & precision» και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως, δίνοντας στους φίλους της Audi την ευκαιρία να εκφράσουν τη στήριξή τους πριν από την πρώτη εκκίνηση.

Με αυτές τις δύο συμμαχίες, η Audi εισέρχεται στη Formula 1 με ένα ισχυρό μείγμα τεχνολογίας, βιωσιμότητας και δυναμικής brand ταυτότητας, εδραιώνοντας την παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.