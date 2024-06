Η Toyota παραδέχθηκε σήμερα, Δευτέρα, ότι γίνονταν παρατυπίες στους ελέγχους οχημάτων, ζήτησε συγγνώμη για αυτό και ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πωλήσεις τριών μοντέλων.

Η απόφαση αφορά τα Corolla Fielder, Corolla Axio και Yaris Cross. Από σήμερα αποφασίστηκε η διακοπή των αποστολών και πωλήσεων των τριών μοντέλων της Toyota που παράγονται στην Ιαπωνία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία παραδέχθηκε ότι οι έλεγχοι σε επτά μοντέλα- κάποιων η παραγωγή έχει διακοπεί από το 2014- διέφεραν από τα κυβερνητικά πρότυπα. Αυτές οι παρατυπίες αφορούσαν ανεπαρκή δεδομένα σε δοκιμές προστασίας και λάθη σε crash test μεταξύ άλλων.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζητήματα επιδόσεων των αυτοκινήτων που είναι ήδη στους δρόμους.

Η ανακοίνωση της Toyota

«Η Toyota Motor Corporation (Toyota) διερεύνησε τις αιτήσεις πιστοποίησης των μοντέλων της σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Γης, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού (MLIT) στις 26 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Παρόλο που η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, επτά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που έχουν ήδη διακοπεί από το 2014, δοκιμάστηκαν με μεθόδους που διέφεραν από τα κυβερνητικά πρότυπα και το αναφέραμε στο MLIT στις 31 Μαΐου.

Οι εν λόγω αιτήσεις πιστοποίησης μοντέλων αφορούν ανεπαρκή δεδομένα σε δοκιμές προστασίας πεζών και επιβατών για τρία μοντέλα παραγωγής (Corolla Fielder / Axio και Yaris Cross) και λάθη σε δοκιμές πρόσκρουσης και άλλες μεθόδους δοκιμών για τέσσερα μοντέλα που έχουν καταργηθεί (Crown, Isis, Sienta και RX).

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε ανησυχία ή ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει αυτό στους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους που εμπιστεύτηκαν την Toyota. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ότι το πρόβλημα ανακαλύφθηκε στην Toyota μετά την πρόσφατη ανακάλυψη ζητημάτων πιστοποίησης στις εταιρείες Hino Motors, Ltd. και Daihatsu Motor Co., Ltd. και Toyota Industries Corporation.

Μετά από εκτεταμένες εσωτερικές επαληθεύσεις στα επηρεαζόμενα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν βρίσκονται πλέον στην παραγωγή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα επιδόσεων που να αντιβαίνουν στους νόμους και τους κανονισμούς. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τα επηρεαζόμενα οχήματα.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ευρήματα, έχουμε λάβει μέτρα για την προσωρινή διακοπή των αποστολών και των πωλήσεων τριών μοντέλων που παράγονται σήμερα στην Ιαπωνία (Corolla Fielder, Corolla Axio και Yaris Cross), με ισχύ από σήμερα. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε λεπτομερείς εξηγήσεις στις αρχές και θα επισπεύσουμε τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής δοκιμών παρουσία μαρτύρων.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ανακοινώσαμε το όραμα του Ομίλου Toyota,«Εφευρίσκοντας την πορεία μας προς τα εμπρός, μαζί». Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την κατασκευή «ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων» σε έναν τομέα όπου οι εργαζόμενοι έχουν αυθεντία, η οποία είναι μια μοναδική εταιρική κουλτούρα της Toyota.

Και πάλι, ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.