«Αυτό είναι πρωτοφανές για τα εκδοτικά δεδομένα», σχολίασε ο επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg.

Μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία του, το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε ανάρπαστο, σύμφωνα με τον επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg, Κώστα Δαρδάνο.

«Τις πρώτες ώρες χθες εξαντλήθηκαν πάνω από 30.000 αντίτυπα», είπε μιλώντας στο Mega, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ένα best seller στην Ελλάδα φθάνει συνήθως τις 5.000 αντίτυπα, σε βάθος πολλών μηνών».

Μάλιστα, επεσήμανε ότι ελάχιστα βιβλία φθάνουν τις πωλήσεις της «Ιθάκης», σε βάθος χρόνων.

«Αυτό είναι πρωτοφανές για τα εκδοτικά δεδομένα», σχολίασε, τονίζοντας πως «εμείς κάνουμε τα πάντα για να έχουμε σύντομα κι άλλα αντίτυπα». «Είναι πρωτοφανείς συνθήκες αυτές, δεν έχει ξανασυμβεί», είπε και ερωτηθείς πόσα αντίτυπα εκτιμά ότι θα πουληθούν συνολικά, είπε: «Δεν μπορώ να υπολογίσω. Δεν έχει ξανασυμβεί στην ελληνική αγορά κάτι τόσο δυναμικό από τις πρώτες ώρες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehmexk11cj5?integrationId=40599y14juihe6ly}