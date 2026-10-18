Το παρελθόν του διαιτητή.

Τον Γάλλο διαιτητή Βιλί Ντελαζό επέλεξε η UEFA για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι που θα διεξαχθεί την Τρίτη (20/10) στο «Etihad», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο 34χρονος ρέφερι ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και στην αναμέτρηση του Μάντσεστερ θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ερβάν Φινζάν και Βαλεντάν Εβράρ, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Μπαστιάν Ντεσεπί. Στο βίντεο θα βρίσκεται ως VAR ο Βέλγος Μπραμ Βαν Ντρίσε, με τον Γερμανό Κρίστιαν Ντίνγκερτ να αναλαμβάνει καθήκοντα AVAR.

Ο ορισμός του Ντελαζό έχει «σύνδεση» με το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Γάλλος διαιτητής έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν σε σημαντικές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στις 12 Μαΐου 2024, καθώς και το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στις 24 Απριλίου 2024.

Επιπλέον, είχε οριστεί στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Φινλανδία στις 17 Νοεμβρίου 2024, αποκτώντας ακόμη μία εμπειρία από αγώνα με ελληνικό ενδιαφέρον.