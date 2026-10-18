Όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ομιλία απήυθυνε το μεσημέρι της Κυριακής 18/10 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω. Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου 1981, όταν το κόμμα υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου επικράτησε με ποσοστό 48,07% και 172 έδρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία της χώρας.

«Η αλλαγή δεν είναι ανάμνηση, είναι δικαίωμα και ανάγκη. Είναι το μεγάλο ζητούμενο για εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες που θέλουν μια καλύτερη ζωή!» είπε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του για να προσθέσει: «Ενωμένοι μόνο κερδίζουμε! Τώρα είναι η σειρά της πολιτικής αλλαγής και της εθνικής αξιοπρέπειας».

{https://www.youtube.com/watch?v=DTjaG-j3Ss0}

{https://x.com/androulakisnick/status/2111749988095279229}