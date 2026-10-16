Ανάκτηση δεσμών με τις λαϊκές γειτονιές της δυτικής Αθήνας όπου το ΠΑΣΟΚ κάποτε ήταν πανίσχυρο.

Η επιλογή να γιορταστεί η εκλογική νίκη του 1981, την Κυριακή, στο Αιγάλεω, με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη στο κλειστό γυμναστήριο, συνδέεται με την εκλογική αριθμητική: Στις ευρωεκλογές 2024, παρότι το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στον Δυτικό Τομέα Β Αθήνας, το 10,05% που πήρε παρέμεινε χαμηλότερο από το πανελλαδικό 12,79% του κόμματος.

Επομένως, υπάρχει περιθώριο εκλογικής ανάπτυξης και επανασύνδεσης με μια περιοχή όπου είχε ιστορικά ισχυρή παρουσία, ακόμη και πάνω από 50% τις δεκαετίες ΄80 και ΄90.

Η προσπάθεια είναι να συγκεντρωθεί πλήθος και να εκφραστεί πάθος, στο πρότυπο των εκδηλώσεων για την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη που θεωρήθηκαν επιτυχημένες στην Χ. Τρικούπη.

Α.