Πότε έρχονται οι βροχές και πώς θα κυλήσει ο καιρός από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται να κυλήσουν οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Στο βίντεό του, με τίτλο «Ο καιρός έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τάση του έως τα τέλη του μήνα», ο μετεωρολόγος παρουσιάζει την εξέλιξη των νεφώσεων και των βροχοπτώσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως προς τα δυτικά της χώρας.

Οι χάρτες αποτυπώνουν περιορισμένη δραστηριότητα φαινομένων στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, χωρίς να διαφαίνεται, τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας, κάποια γενικευμένη κακοκαιρία.

Πού αναμένονται βροχές τη Δευτέρα και την Τρίτη

Σύμφωνα με τον χάρτη βροχοπτώσεων για τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (19/10), τα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο, δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ η υπόλοιπη χώρα εμφανίζεται χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Την Τρίτη (20/10), κατά τις πρωινές ώρες, προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και σε τμήματα της βόρειας χώρας.

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Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, οι χάρτες δεν δείχνουν κάποια σημαντική μεταβολή του καιρού εκείνο το διάστημα.

Για το πρωί της Τετάρτης (21/10), ο προγνωστικός χάρτης εμφανίζει ασθενή φαινόμενα στο θαλάσσιο τμήμα δυτικά της Κέρκυρας, χωρίς ενδείξεις εκτεταμένων βροχοπτώσεων στην ηπειρωτική χώρα.

Η εικόνα αλλάζει ως προς τη νεφοκάλυψη έως τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/10), καθώς περισσότερες νεφώσεις φαίνεται να συγκεντρώνονται στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα.

Νεφώσεις εμφανίζονται επίσης σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, χωρίς όμως ο συγκεκριμένος χάρτης να επιβεβαιώνει την εκδήλωση βροχοπτώσεων.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε μια εβδομάδα με τοπικές μεταβολές, κυρίως στα δυτικά, και χωρίς εκτεταμένα έντονα φαινόμενα στους διαθέσιμους χάρτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=v3Z9oIX_JcA}