Νέα απαιτητική αποστολή για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για την αναμέτρηση της Τρίτης (20/10) με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League μπαίνει η ΑΕΚ, η οποία αναχώρησε απ’ το Λονδίνο το πρωί του Σαββάτου και ταξίδεψε σιδηροδρομικώς στο Μάντσεστερ, όπου την περιμένει ίσως το πιο απαιτητικό τεστ της στην εφετνή διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρέμειναν στην αγγλική πρωτεύουσα μετά την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, πραγματοποιώντας την προπόνησή τους στο αθλητικό κέντρο της Μπρέντφορντ την επομένη του αγώνα. Η Παρασκευή (16/10) ήταν ημέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αναχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (17/10) με προορισμό το Μάντσεστερ.

Εκεί, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπονήσεις το Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η γυναικεία ομάδα της Σίτι, ενώ η τελευταία προπόνηση πριν από τη σέντρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (19/10) στο «Έτιχαντ», στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει να διαχειριστεί νέα προβλήματα τραυματισμών. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και ο Ρόμπερτ Μαρίν είναι διαθέσιμοι, με αποτέλεσμα ο Σέρβος τεχνικός να μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, με μοναδική εξαίρεση τον τραυματία Θωμά Στρακόσια, ο οποίος έχει παραμείνει στην Αθήνα.