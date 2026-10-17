Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας που φέρεται να έδωσε την εντολή για την εμπρηστική επίθεση με οπαδικά κίνητρα, η οποία σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πρόκειται για την τρίτη σύλληψη που πραγματοποιείται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο φερόμενος ηθικός αυτουργός συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), σε περιοχή της Αθήνας, έπειτα από την έκδοση σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Την επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί την Τρίτη (13/10) δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 33 ετών, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχε ταυτοποιηθεί και ο άνδρας που φέρεται να είχε δώσει την εντολή για την επίθεση.

Έβαλαν φωτιά σε λάθος σπίτι

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν πεζή κατοικία στην περιοχή του Ζωγράφου και ο 35χρονος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό.

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Η φωτιά επεκτάθηκε, προκαλώντας ζημιές σε δύο μοτοσικλέτες και σε πολυκατοικία, ενώ δημιουργήθηκε σοβαρός κίνδυνος για τους ενοίκους και τους διερχόμενους πολίτες. Στο σημείο επενέβη η Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να κατασβέσει την πυρκαγιά.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην υπόθεση είναι ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν λάθος στον εντοπισμό του στόχου τους. Όπως προέκυψε από την έρευνα, πραγματικός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν γειτονική κατοικία στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, λόγω λανθασμένης εκτίμησης, οι δράστες επιτέθηκαν σε διαφορετικό σπίτι.