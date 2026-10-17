Την απώλειά του γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία Ohonos Snack.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Βλαδίμηρου Όχονου, πρώην δημάρχου Μαδύτου και πρώην προέδρου της Κοινότητας Νέας Μαδύτου, ο οποίος υπηρέτησε επί δεκαετίες τα κοινά, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην περιοχή.

Την απώλειά του γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία Ohonos Snack, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο ενός ανθρώπου που, όπως επισημαίνει, διακρίθηκε για το ήθος, την ακεραιότητα και την ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία.

Ο Βλαδίμηρος Όχονος γεννήθηκε στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης, με την οποία διατήρησε ισχυρούς δεσμούς σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αποφοίτησε από το 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σπούδασε Ελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παρότι η επαγγελματική του δραστηριότητα επικεντρώθηκε στον τομέα των δημόσιων έργων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε βασικό πεδίο της κοινωνικής και δημόσιας δράσης του.

Ο Βλαδίμηρος Όχονος ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά για πολλές δεκαετίες, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα προέδρου της Κοινότητας Νέας Μαδύτου και στη συνέχεια τη θέση του δημάρχου Μαδύτου.

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Κατά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής του πορείας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις, θεωρώντας την Αυτοδιοίκηση θεμελιώδη πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας.

Για τον ίδιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούσε «το πρώτο σκαλί της Δημοκρατίας», καθώς πίστευε ότι μέσα από αυτήν οι πολίτες μπορούσαν να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Η παρουσία του στα αυτοδιοικητικά δρώμενα της περιοχής συνδέθηκε με τη διαρκή ενασχόλησή του με τα ζητήματα της Νέας Μαδύτου και την προσπάθεια ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.

Στην ανακοίνωση της Ohonos Snack γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπικότητα και τις αξίες του εκλιπόντος. Η εταιρεία τον περιγράφει ως έναν δημιουργικό και ακέραιο άνθρωπο, που παρέμεινε πιστός στις αρχές του και υπηρέτησε με συνέπεια τους αγώνες για τη Δημοκρατία.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανιδιοτελής προσφορά του, καθώς και η προσήλωσή του στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, χωρίς να επιδιώκει προσωπικά ανταλλάγματα.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του πρώην δημάρχου Μαδύτου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης, τη γενέτειρά του.