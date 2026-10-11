Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να έχουν ήδη δώσει το δικό τους στίγμα πριν από τη σέντρα, στηρίζοντας την ομάδα τους στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Φάληρο.

Εντυπωσιακή υποδοχή επιφύλαξαν εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού στην αποστολή της ομάδας, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένουν οι «πράσινοι», λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν δυναμικό «παρών», δημιουργώντας ατμόσφαιρα ενθουσιασμού με συνθήματα και καπνογόνα, σε μια προσπάθεια να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές ενόψει της αναμέτρησης με τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, όπου είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού πριν από την αναχώρησή της για το γήπεδο. Το κάλεσμα είχε απευθύνει η Θύρα 13, ζητώντας από τους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο πλευρό των παικτών πριν από το κρίσιμο παιχνίδι.

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Οι οπαδοί τραγούδησαν συνθήματα υπέρ του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας την επιθυμία τους για νίκη στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό απόψε, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική και αγωνιστική σημασία.