Απόψε, στις 21:00 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η Ελλάδα υποδέχεται την εθνική ομάδα της Παραγουάης.
Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου δίνει ξανά ραντεβού με τους Έλληνες φιλάθλους μέσα από τη συχνότητα του Alpha.
Τον αγώνα θα περιγράψει ο Ισίδωρος Πρίντεζης, ενώ ο Νίκος Νταμπίζας θα βρίσκεται στον σχολιασμό. Στο ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις θα είναι ο Σπύρος Νάσιος.
Τα φιλικά του Μαρτίου ολοκληρώνονται στη Βουδαπέστη. Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στην επιβλητιΤα κή «Πούσκας Αρένα» την Ουγγαρία την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:00.
Με το βλέμμα στο μέλλον και την πρόκληση που έχει μπροστά της στην ελίτ κατηγορία του Νations League τον Σεπτέμβριο, με μεγαθήρια του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία, η νέα γενιά του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θέλει να τεστάρει τις δυνάμεις της και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σε δύο σπουδαίες φιλικές αναμετρήσεις.
