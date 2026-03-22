Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν τη regular season με απογοητευτικό τρόπο.

Είχε την υπεροχή ο ΟΦΗ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αποψινής αναμέτρησης, στο ‘Κλεάνθης Βικελίδης’, απέναντι στον Άρη και έφτασε στον ποθητό στόχο: την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Κέρδισε τους Θεσσαλονικείς, για την 26η αγωνιστική -τελευταία για την κανονική διάρκεια- της Super League με 2-0, αποτέλεσμα το οποίο του δίνει θέση στα πλέι οφ του πρωταθλήματος, για τις θέσεις 5-8. Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν τη regular season με απογοητευτικό τρόπο, έχοντας, επίσης, θέση στα πλέι οφ για τα 5-8, από την 8η θέση στη βαθμολογία.

O Νους στο 36ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς και στο 57’ ο Φούντας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Με καλύτερα πατήματα στην εκκίνηση της αναμέτρησης ο ΟΦΗ, γεγονός που τον έφερε σε θέση απειλής στο 7ο λεπτό με τον Νους, ο Αθανασιάδης, όμως, δεν επέτρεψε να παραβιαστεί η εστία του.

Σταδιακά ο Άρης προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και στο 13ο λεπτό, μετά από σουτ του Μορόν, ο Κωστούλας έδιωξε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, κεφαλιά του Ρόουζ, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος. Τρία λεπτά αργότερα ο Γκαρέ εκτέλεσε απευθείας φάουλ για τους «κιτρινόμαυρους» ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε σε κόρνερ, μετά την εκτέλεση του οποίου ο Γκαρέ ‘έπιασε’ νέο σουτ και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε ξανά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο 18ο λεπτό, ο Φούντας βρήκε όμορφα τον Νους, ο τελευταίος εκτέλεσε στην κίνηση, ο Αθανασιάδης έδιωξε σε κόρνερ. Στο 30ό λεπτό, κεφαλιά του Σενγκέλια, η μπάλα κατέληξε άουτ. Το γκολ προέκυψε, εν τέλει, για τους Κρητικούς στο 36ο λεπτό. Ο Φούντας τροφοδότησε τον Σενγκέλια στα δεξιά, ο οποίος «γύρισε» στον Νους και ο Αργεντινός εξτρέμ άνοιξε το σκορ (0-1).

Στο 38ο λεπτό ο Κουαμέ «έπιασε» την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Χριστογεώργου.

Πιο επικίνδυνος ήταν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Άρης, ο ΟΦΗ, ωστόσο, ήταν αυτός που κατάφερε να βρει ξανά δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 57ο λεπτό ο Φούντας στην περιοχή, σούταρε και έκανε το 0-2.

Στο 62ο λεπτό ο Άρης σημάδεψε το δοκάρι με τον Καντεβέρε, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χριστογεώργος είπε «όχι» σε σουτ του Γιαννιώτα. Στο 89’ ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε σε κόρνερ κεφαλιά του Καντεβέρε και στην πορεία, ο Χόνγκλα, με νέα κεφαλιά, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Ρόουζ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο /Νους, Αποστολάκης, Πούγγουρας

Κόκκινες: -/-

Οι συνθέσεις: