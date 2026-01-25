Ιστορικη νίκη. Η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο της χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Εθνική πόλο των ανδρών έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου! Η Ελλάδα «βούλιαξε» την Ιταλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης (12-5) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας για πρώτο φορά στο βάθρο, στη διοργάνωση!

Παρά το γεγονός ότι είχε μετάλλια σε Παγκόσμια Υγρού Στίβου, Ολυμπιακούς Αγώνες, World League, World Cup και Μεσογειακούς Αγώνες, η Εθνική πόλο των ανδρών ήταν χωρίς διάκριση σε Ευρωπαϊκό.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ανέβηκε στο βάθρο, στο τουρνουά του Βελιγραδίου, μετά τη νέα της νίκη επί της Ιταλίας, σε αυτή τη διοργάνωση! Ο Μάνος Ζερδεβάς κατέβασε... ρολά, ενώ ο Αργυρόπουλος πέτυχε 4 γκολ.

Οι παίκτες της Εθνικής θα κρεμάσουν το βράδυ της Κυριακής τα μετάλλια στο στήθος τους και το απόγευμα της Δευτέρας (17:40) θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Η ανάρτηση Δένδια

Η ανάρτηση Φάμελλου

Συγχαρητήρια Τασούλα και Κακλαμάνη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το βράδυ της Κυριακής (25.01.2026) συνεχάρη την εθνική ομάδα και τον προπονητή της, Θοδωρή Βλάχο για το τεράστιο επίτευγμα. «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!», ανέφερε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τσαούλας σε ανακοίνωσή του.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!»

Ο Ζερδεβάς έβγαλε το πρώτο σουτ των «Ατζούρι»

Ο Κάκαρης έκανε το 0-2 με απίθανο γυριστό

Μπλοκ και πανηγυρισμός από τον Γενηδουνιά

Σπουδαία άμυνα του Γκιουβέτση στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου

Μυθική ενέργεια του Παπαναστασίου για το 1-6

Φοβερό τελείωμα του Καλογερόπουλου για το 1-7

«Κατέβασε ρολά» στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Ζερδεβάς

Αδιανόητο γκολ από τον Κάκαρη!

Εκτέλεση για σεμινάριο από τον Αργυρόπουλο και... 4-11

Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)

Ασημένιο: 2023

Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2026

WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)

Ασημένια: 1997, 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)

Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (15 συμμ. 0-1-4)

Ασημένιο: 2018

Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013