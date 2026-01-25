Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Το μοναδικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση που λείπει από τη συλλογή της ελληνικής ομάδας υδατοσφαίρισης, βρίσκεται υπό διεκδίκηση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που αντιμετωπίζει την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Οι διεθνείς είχαν λίγες ώρες στη διάθεσή τους να ξεκουραστούν και να ανασυνταχθούν μετά την ήττα (15-12) στον ημιτελικό με την Ουγγαρία, την Παρασκευή (23/01).

Στην ομάδα, όμως, άπαντες είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να κατακτήσουν ακόμα ένα μετάλλιο σε «μεγάλη» διοργάνωση. Μάλιστα, αν τα καταφέρουν, τότε, θα γράψουν ιστορία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα ανέβουν στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

