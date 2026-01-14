«Είναι υπέροχο να νικάς τον Κάρλος», δήλωσε γελώντας η Σάκκαρη μετά τη νίκη της.

Πριν την αναμέτρησή τους, ο Κάρλος Αλκαράθ δήλωσε ότι δεν θα αφήσει τη Μαρία Σάκκαρη να «μπει» στο μυαλό του. Λίγα λεπτά αργότερα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εκείνη που χαμογελούσε πλατιά.

Η Σάκκαρη νίκησε τον Νο1 τενίστα στον κόσμο στο 1 Point Slam, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Australian Open, με χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια. Σε αυτό, κάθε αναμέτρηση κρίνεται σε ένα πόντο, ενώ συμμετέχουν τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες τενίστες.

Στον τρίτο γύρο, η Σάκκαρη απέκλεισε τον Αλκαράθ και αμέσως μετά δήλωσε χαμογελώντας «Είναι υπέροχο να νικάς τον Κάρλος», κάνοντας και τον αντίπαλό της να γελάσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=l65anPJArvU}

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε στα προημιτελικά από την Τζοάνα Γκάρλαντ, η οποία έφτασε στον τελικό έχοντας αποκλείσει και τους Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νικ Κύργιο και Ντόνα Βέκιτς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας ερασιτέχνης κέρδισε το 1 εκατομμύριο δολάρια

Αυτός που τελικά πανηγύρισε τελευταίος, κερδίζοντας και το 1 εκατομμύριο δολάρια, ήταν ο ερασιτέχνης Τζόρνταν Σμιθ, ο οποίος επικράτησε της Τζοάνα Γκάρλαντ στον τελικό.

«Δεν μπορώ να μιλήσω, είναι απίστευτο», δήλωσε αμέσως μετά. «Θα ήμουν χαρούμενος αν κέρδιζα μόνο έναν μόνο. Ήμουν τόσο νευρικός, αλλά το απόλαυσα, ήταν υπέροχη εμπειρία», δήλωσε ο ερασιτέχνης, που στην πορεία του για τον τελικό απέκλεισε το Νο2 στον κόσμο Γιανίκ Σίνερ, την Αμάντα Ανισίμοβα (Νο4) και τον Πέδρο Μαρτίνεθ (Νο71).

{https://x.com/AustralianOpen/status/2011398821566091322}

{https://x.com/AustralianOpen/status/2011398909105741861}

Εκτός από το ένα εκατομμύριο δολάρια που παίρνει ο ίδιος, θα δοθούν και 50.000 στο τένις κλαμπ του. Όσο για το χρηματικό έπαθλο, είπε ότι θα αποκτήσει ένα σπίτι για να μείνει με τη σύντροφό του.