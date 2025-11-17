Μουντιάλ 2026, αύριο στον Alpha.

Μετά τη νίκη επί της Σκωτίας και την καλή συνολική παρουσία της ομάδας, η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με τον αγώνα απέναντι στη Λευκορωσία.

Τα ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο αγώνας Ελλάδα – Σκωτία, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, αποτύπωσαν το σταθερό ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για την Εθνική μας ομάδα. Στο δυναμικό κοινό 18-54 καταγράφηκε ποσοστό 28,4%, ενώ στους άντρες ηλικίας 15-24 έφτασε το 38,6%.

Αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει την Λευκορωσία στο ZTE Arena, της Ουγγαρίας.

Ο Alpha θα ξεκινήσει την Pre Game εκπομπή από τις 21:00, με τον Άγγελο Στυλιάδη και καλεσμένο τον προπονητή του Πανιωνίου, Παύλο Δερμιτζάκη.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο του Νίκου Νταμπίζα, ενώ ο Σπύρος Νάσιος θα βρίσκεται δίπλα στον πάγκο της Εθνικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αμέσως μετά τη λήξη ακολουθεί η Post Game εκπομπή με τις δηλώσεις των διεθνών μας απευθείας από το γήπεδο.

{https://www.youtube.com/watch?v=ExaIa9R1VkQ}