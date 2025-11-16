Μίλησε για τον Παναθηναϊκό αλλά και γενικά για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, στη μεγάλη δημόσια τοποθέτησή του, αναφέρθηκε εκτενώς σε ζητήματα διαφθοράς, θεσμών, διαιτησίας, οικονομικών δυσκολιών και στρατηγικών επιλογών του Παναθηναϊκού.

Ο ίδιος τόνισε πως στο δικαστήριο δεν είχε απόλυτη βεβαιότητα για συγκεκριμένες ημερομηνίες και περιστατικά, εξηγώντας ότι η ποινική διαδικασία απαιτεί βεβαιότητα, σε αντίθεση με τα αθλητικά δικαστήρια που στηρίζονται σε ενδείξεις.

Υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός δεν τιμωρήθηκε αθλητικά, ενώ ο Μπέος φυλακίστηκε για άλλο σκάνδαλο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η απόδειξη ενός στημένου αγώνα είναι εξαιρετικά δύσκολη, παρότι πολλές φορές υπάρχουν ενδείξεις για τιμωρίες παραγόντων.

Παραδέχθηκε μικρή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, σημειώνοντας πως η μόνη αποτελεσματική απάντηση στη διαφθορά είναι η διαφάνεια.

Τόνισε ότι σήμερα οι αποκαλύψεις είναι περισσότερες και πολλά ζητήματα «βγαίνουν στο φως», μειώνοντας τις σκοτεινές πρακτικές.

Όπως είπε, στη διάρκεια των δεκαετιών έχει διαπιστώσει τόσο στημένα παιχνίδια όσο και εύνοια ισχυρών παραγόντων, αναφέροντας ιστορικά παραδείγματα που θεωρεί πως στιγμάτισαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός υπέστη αδικίες επί σειρά ετών και πως «ακραίες» διαιτησίες οδήγησαν σε απαξίωση και άδειασμα των γηπέδων.

Το ποδόσφαιρο σήμερα

Όσον αφορά τη σημερινή εικόνα του ποδοσφαίρου, είπε ότι υπάρχει σαφής βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, με την τωρινή ΕΠΟ να λειτουργεί καλύτερα, αν και επιμένουν σοβαρά προβλήματα στις ΕΠΣ. Αναφέρθηκε στην πρόοδο των διαιτητών με τη χρήση VAR και ημιαυτόματου οφσάιντ, ενώ άφησε αιχμές για ομάδες που επωφελούνται από το παρασκήνιο, χωρίς να κατονομάσει.

Στο οικονομικό σκέλος εξήγησε ότι οι μεγάλες επενδύσεις του παρελθόντος οδήγησαν σε υπερβολικά ρίσκα, παραδέχθηκε λάθη επιλογών όπως του Στραματσιόνι, και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων. Περιέγραψε τις δύσκολες περιόδους κατά τις οποίες πάγωσαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και χαρακτήρισε «καταστροφική» την τότε οικονομική κατάσταση, λέγοντας ότι παρά τις δυσκολίες κανείς δεν έμεινε απλήρωτος.

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ ΦΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Για τις υποδομές, δήλωσε αισιόδοξος για τον Βοτανικό και αποκάλυψε ότι οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί επεκτείνονται. Εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει η Λεωφόρος ως ιστορικός χώρος, έστω και με διαφορετική χρήση ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη βιωσιμότητας του συλλόγου, στο ρόλο των ακαδημιών και στη σημασία ενός νέου γηπέδου για τα μελλοντικά έσοδα.

«Το γήπεδο είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι σημείο με φοβερή ιστορία. Έχουν βρεθεί και αρχαία τα οποία θα μείνουν εκεί. Είχε υποβαθμιστεί η περιοχή και τώρα γίνεται μία Διπλή Ανάπλαση κι αυτή θα αναβαθμιστεί. Ελπίζω η Λεωφόρος να μην κατεδαφιστεί. Γίνεται η σχετική προσπάθεια. Θα ήθελα να μείνει ως ένα γήπεδο που θα παίζουν παιδιά και να γίνει ο τάδος του Ινδού μουσείο. Να μείνει η Θύρα 13 εκεί που είναι ιστορικά. Ακόμα και την ιδιοκτησία της γης την αμφισβητούσε ο Δήμος. Είχε την χρήση και γι' αυτό έγινε η τράμπα. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος, θα προσπαθήσουμε γι' αυτό και να συνεχίσει η περιοχή αυτή να θυμίζει Παναθηναϊκό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στόχος του παραμένει ένα πρωτάθλημα, ένα σύγχρονο γήπεδο, βιώσιμος σύλλογος και ένα ισχυρό προπονητικό κέντρο. Ο ίδιος δεν αποκλείει μεταβίβαση της ΠΑΕ στο μέλλον, αλλά μόνο εφόσον εμφανιστεί επενδυτής με πραγματική διάθεση και ικανότητα να στηρίξει τον Παναθηναϊκό.

Κλείνοντας ο ίδιος αναγνώρισε πως έχει κάνει αρκετά λάθη και πως πλέον έχει μάθει από αυτά. «Η προσφορά μου είναι μία. Ότι δεν πήγαμε στην τέταρτη εθνική και διατηρήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Όσον αφορά τα λάθη, είναι σίγουρα ο κ. Στραματσιόνι κι άλλα λάθη οικονομικά. Κι εκ του αποτελέσματος κρίνω ως λάθος και το θέμα του κ. Γιοβάνοβιτς. Τα οικονομικά και τον Γιοβάνοβιτς θα άλλαζα αν γύριζα τον χρόνο πίσω. Θα έμπαινα και πάλι στον Παναθηναϊκό. Οι εμπειρίες που έχω συλλέξει είναι σημαντικές και θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά. Τις έχω συνηθίσει τις αποδοκιμασίες. Όχι δεν τις καταλαβαίνω. Δικαιολογώ την κριτική, έστω κι αν γίνεται ακραία. Λάθη έχω κάνει και ανέφερα ήδη. Έμαθα απ' αυτά και γι' αυτό πήρα την απόφαση να ασχοληθώ περισσότερο».

