Οριστικά εκτός ο Γουόρντ από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Λετονός Όλεγκ Λάτισεβς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, είναι οι τρεις διαιτητές που ορίστηκαν για το ντέρμπι στο Telekom Center Athens ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (2/1, 21:15), με τους δύο αιώνιους να κοντράρονται για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας( 12- 6), ενώ ο Ολυμπιακός στην όγδοη (10-7), αλλά και με έναν αγώνα λιγότερο, εντός έδρας με τη Φενέρμπαχτσε.

Σημειώνεται πως οριστικά χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό αφού ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα με το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου που είχε υποστεί.

Έτσι ο Ολυμπιακός έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει ρίσκο με πιθανότητα υποτροπής.