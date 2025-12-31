Την Παρασκευή (2/1) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

Το 2026 μπαίνει με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague και κάποιοι ανυπομονούν για το ντέρμπι των «αιωνίων».

Την Παρασκευή (2/1) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης και στον λογαριασμό της Euroleague στο X αναρτήθηκε βίντεο που μας βάζει στο κλίμα του ντέρμπι.

Το βίντεο ξεκινά με τον Εργκίν Αταμάν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα πάνω σε μια σκακιέρα, έτοιμους για μία ακόμα αναμέτρηση.

«Δύο από τους κορυφαίους προπονητές θα δοκιμάσουν τα playbook τους ο ένας εναντίον του άλλου, στις 2 Ιανουαρίου», αναφέρει η ανάρτηση της Euroleague.

{https://x.com/EuroLeague/status/2006351540995641629}