Τρίτος σοβαρός τραυματισμός για τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Ήταν η στιγμή που «πάγωσε» το ΣΕΦ, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας το βράδυ της Τετάρτης, για τη Euroleague. Όταν ο Κίναν Έβανς έπεσε στο παρκέ, ήταν εμφανές ότι κάτι άσχημο είχε συμβεί.

Το «no way» που έλεγε ξανά και ξανά συνοψίζει ίσως με τον καλύτερο τρόπο την ατυχία που τον «χτύπησε» ξανά, μόλις δύο λεπτά από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, επιστρέφοντας στη Euroleague για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024.



Η διάγνωση ήταν ρήξη του αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι. Είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζει αυτό τον τραυματισμό. Είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι στις 5 Ιανουαρίου 2023. Ακολούθησε η ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, στις 26 Μαΐου του 2024. Έπειτα από τον τρίτο σοβαρό τραυματισμό μέσα σε λιγότερα από τρία χρόνια, είχε κάθε λόγο για φωνάζει «no way», αποχωρώντας υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε το απόσπασμα στο 2:50 του βίντεο.

{https://www.youtube.com/watch?v=EAx4TYc0tvM}