Από το -8, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Παρτίζαν και πήρε τη νίκη στο ΣΕΦ με 80-71, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Στην τέταρτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν το σε βάρος του -8 (54-62 στο 32΄) για να πανηγυρίσουν στο τέλος την έκτη νίκη τους στη φετινή Euroleague, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη διαδοχική ήττα της.

Έτσι, οι Πειραιώς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στη φετινή διοργάνωση σε 6-3 (3-2 εντός και 3-1 εκτός έδρας). Από την άλλη οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 3-6 οι Σέρβοι (2-2 εντός, 1-4 εκτός).

Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους, ενώ 14 πέτυχε ο Σάσα Βεζένκοβ και 11 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Καθοριστική ήταν η εμφάνιση του Σακίελ ΜακΚίσικ στην άμυνα, που έκανε τέσσερα κλεψίματα. Πρώτος σκόρερ της Παρτίζαν ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους και ο Ταϊρίκ Τζόουνς τελείωσε το ματς με 17.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 15 (3), Νιλικίνα 9 (1), Γουορντ 4, Βεζένκοβ 14 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (1), Πίτερς 3, Μιλουτίνοβ 8, Χολ 7, ΜακΚίσικ 6, Φουρνιέ 3 (1).

Παρτίζαν (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Μίλτον 10, Ουάσινγκτον 20 (2), Οσετκόφσκι 3 (1), Μπράουν 7 (1), Μπόνγκα 5 (1), Φερνάντο 9, Καλάθης, Τζόουνς 17.