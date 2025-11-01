Μετά τις νίκες τους για το Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός και Άρης κοντράρονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Φάληρο δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.



Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το 2-0 επί της ΑΕΚ, φιλοδώρησαν στο ίδιο γήπεδο με πέντε γκολ τον Βόλο (5-0), δείχνοντας πως έχουν ξεπεράσει τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα (6-1) κι ενώ ακολουθεί ακόμη ένα εντός έδρας ματς, αυτό με την Αϊντχόφεν (Τρίτη 4/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Οι «κίτρινοι», από την άλλη, ναι μεν επικράτησαν με 3-1 του Αιγάλεω στο ουδέτερο της Καρδίτσας, ωστόσο για το Πρωτάθλημα αγνοούν τη νίκη τις τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές (τρεις ισοπαλίες, όλες με σκορ 1-1 κι η βαριά ήττα με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη). Έστω κι έτσι, πάντως, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ διατηρείται στην τετράδα.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το CS1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Παναθηναϊκός

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕ Κηφισιά

20:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Άρης

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Λεβαδειακός

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Παναιτωλικός

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου