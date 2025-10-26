Εντός έδρας υποχρεώσεις έχει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται τον Βόλο.
Το 2-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, το 2-0 επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και το 4-3 επί της Λιλ στη Γαλλία, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, είναι αδιάσειστες αποδείξεις για το... limit up που έχει πιάσει η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον αξιόμαχο Βόλο, που φιγουράρει στην τέταρτη θέση.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και θα προβληθεί από το NS PRIME.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 0-2
- ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3
- Λεβαδειακός - Άρης 26/10
- Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 26/10
- ΠΑΟΚ - Βόλος 26/10
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 26/10