Η μεγάλη του διάκριση «μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του: «Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!».

Τα «πιο θερμά συγχαρητήρια» για την κατάκτηση από τον Γιαννιώτη Στέφανο Ντούσκο, του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας «Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση» αναφέρει ο κ. Τασούλας και προσθέτει: «Στέφανε, με τα "κουπιά" σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους».

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη» έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. «Ο Στέφανος Ντούσκος, με την εξαιρετική του εμφάνιση και την κορυφαία του επίδοση, ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η μεγάλη του διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς. Συγχαρητήρια Στέφανε!» αναφέρει σε δήλωσή του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο, «για τη σπουδαία επιτυχία του» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη, εκφράζει, με ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. «Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για τη σπουδαία επιτυχία του. Ο Στέφανος γράφει ιστορία στην κωπηλασία κάνοντας μας πολύ περήφανους» γράφει συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης.

«Χρυσός ξανά ο Στέφανος Ντούσκος στη Σαγκάη! Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως ανήκει στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού. Η επιτυχία του μας γεμίζει χαρά και περηφάνια και δείχνει σε όλους ότι τα όνειρα κατακτώνται με αφοσίωση και επιμονή. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα όλους τους αθλητές μας, ώστε να έχουν τις υποδομές και τις συνθήκες που αξίζουν, για να συνεχίσουν να προσφέρουν διακρίσεις και συγκινήσεις. Συγχαρητήρια Στέφανε!» έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο, αναφέρεται με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα επισημαίνει: «Πολλά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους κωπηλάτες όλων των εποχών. Αποτελεί παράδειγμα αθλητή και το κάλεσμα που έκανε μετά τον τερματισμό του στα νέα παιδιά για να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δήλωσής του, διότι σήμερα δεν υπάρχει η κρατική μέριμνα για να διευκολύνεται η επαφή και η πρόσβαση της νεολαίας με τον ναυταθλητισμό, ιδιαίτερα στις μαθητικές ηλικίες, με προγράμματα γνωριμίας και κατάλληλες υποδομές».