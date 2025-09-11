Eurobasket 2025 Ελλάδα Τουρκία: Οι αποδόσεις των στοιχηματικών

Τι δίνουν οι στοιχηματικές για τον ημιτελικό Eurobasket 2025 Ελλάδα – Τουρκία.

Η Ελλάδα προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Eurobasket 2025 μετά τη νίκη 87-76 επί της Λιθουανίας στις 9 Σεπτεμβρίου και πλέον ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στο παρκέ την Τουρκία. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον αγώνα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό.

Η τελευταία φορά που η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων έφτασε σε ημιτελικό ήταν το 2009, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Συνολικά, η εθνική ομάδα έχει δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια. Η Τουρκία από την πλευρά της διαθέτει μόνο ένα ασημένιο (2001).

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία μονοπωλεί και το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να στοιχηματίσουν στο αποτέλεσμα του αγώνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις να δίνουν μια πρώτη γεύση για το ποιος έχει το «προβάδισμα» Στα στοιχήματα, οι αποδόσεις κινούνται έντονα:

Πάμε Στοίχημα: Ελλάδα 1.92 – Τουρκία 2.07

Stoiximan: Ελλάδα 1.83 – Τουρκία 2.00

Interwetten: Ελλάδα 1.85 – Τουρκία 1.95

Η «βαριά φανέλα» της Ελλάδας φαίνεται να δίνει προβάδισμα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμέα στο αυριανό τζάμπολ.