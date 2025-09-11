Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Eurobasket 2025 Ελλάδα Τουρκία: Οι αποδόσεις των στοιχηματικών

Eurobasket 2025 Ελλάδα Τουρκία: Οι αποδόσεις των στοιχηματικών
Τι δίνουν οι στοιχηματικές για τον ημιτελικό Eurobasket 2025 Ελλάδα – Τουρκία.

Η Ελλάδα προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Eurobasket 2025 μετά τη νίκη 87-76 επί της Λιθουανίας στις 9 Σεπτεμβρίου και πλέον ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στο παρκέ την Τουρκία. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον αγώνα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό.

Η τελευταία φορά που η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων έφτασε σε ημιτελικό ήταν το 2009, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Συνολικά, η εθνική ομάδα έχει δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια. Η Τουρκία από την πλευρά της διαθέτει μόνο ένα ασημένιο (2001).

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία μονοπωλεί και το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να στοιχηματίσουν στο αποτέλεσμα του αγώνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις να δίνουν μια πρώτη γεύση για το ποιος έχει το «προβάδισμα» Στα στοιχήματα, οι αποδόσεις κινούνται έντονα:

Πάμε Στοίχημα: Ελλάδα 1.92 – Τουρκία 2.07

Stoiximan: Ελλάδα 1.83 – Τουρκία 2.00

Interwetten: Ελλάδα 1.85 – Τουρκία 1.95

Η «βαριά φανέλα» της Ελλάδας φαίνεται να δίνει προβάδισμα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμέα στο αυριανό τζάμπολ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Eurobasket 2025: Οι πιο «τρελοί» φίλαθλοι και οι «καλοντυμένοι» Έλληνες (Βίντεο)

Eurobasket 2025: Οι πιο «τρελοί» φίλαθλοι και οι «καλοντυμένοι» Έλληνες (Βίντεο)

Αθλητισμός
Σλούκας για Αταμάν: Ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια - Μήτογλου: Θα μιλήσουμε στο γήπεδο

Σλούκας για Αταμάν: Ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια - Μήτογλου: Θα μιλήσουμε στο γήπεδο

Αθλητισμός
Ο Σπανούλης απάντησε στον Αταμάν: «Χρόνια τώρα προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων»

Ο Σπανούλης απάντησε στον Αταμάν: «Χρόνια τώρα προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων»

Αθλητισμός
Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025: «Κλείδωσε» η ώρα του μεγάλου ημιτελικού

Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025: «Κλείδωσε» η ώρα του μεγάλου ημιτελικού

Αθλητισμός

NETWORK

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

healthstat.gr
Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

healthstat.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

healthstat.gr