Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ψηφίζει Ελλάδα και στέλνει μήνυμα στήριξης στον Αντετοκούνμπο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας, απάντησε σε άπταιστα ελληνικά στην ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket.

Ο Τζόκοβιτς, που βρίσκεται στην Ελλάδα και παρακολουθεί στενά τα αθλητικά νέα, δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Σχολίασε, μάλιστα, στην τελευταία ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, γράφοντας απλά και ενθουσιωδώς: «Πάμε!».

Η κίνηση αυτή δείχνει τη συμπάθεια και τη στήριξη που τρέφει ο Τζόκοβιτς για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και την εκτίμησή του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.