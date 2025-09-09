Eurobasket 2025: LIVE ο αγώνας της Λιθουανίας με την Ελλάδα για τους «4»

Μια ακόμη μάχη για την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025.

Ώρα προημιτελικών στο Eurobasket 2025 με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Λιθουανία. Η Εθνική μας βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και με νίκη ανοίγει ο δρόμος για να γράψει ξανά ιστορία.

Η Ελλάδα και εφόσον σήμερα κερδίσει αντιμετωπίζει την Τουρκία στους «4». Η ομάδα του Αταμάν ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Πολωνίας και προκρίθηκε στην τετράδα για πρώτη φορά μετά το 2001. Μάλιστα, ο Αλπερέν Σενγκούν πέτυχε triple-double με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.