Eurobasket 2025: Η συγκινητική αποθέωση των Λιθουανών, μετά τον αποκλεισμό από την Ελλάδα (Βίντεο)

Περισσότεροι από 10.000 Λιθουανοί πήγαν στη Ρίγα για το ματς κόντρα στην Ελλάδα, στο Eurobasket 2025.

Την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες της Λιθουανίας, παρά τον αποκλεισμό από την Ελλάδα, στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Περισσότεροι από 10.000 Λιθουανοί πήγαν στη Ρίγα για να στηρίξουν την εθνική τους κόντρα στην Ελλάδα. Και μπορεί να μην την είδαν να προχωρά στη διεκδίκηση μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ, αλλά συγκινεί η αντίδρασή τους.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, για αρκετοί ώρα το γήπεδο δονούνταν από τις φωνές των φιλάθλων που φώναζαν «Λιθουανία».

{https://x.com/EuroBasket/status/1965507735782326751}

Την ίδια ώρα βέβαια οι Έλληνες φίλαθλοι πανηγύριζαν εκστασιασμένοι.

{https://www.instagram.com/p/DOZQ1LkDBx0/?hl=en}