Eurobasket 2025: Η ώρα και η ημέρα του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Ακόμη μία μάχη της Εθνικής Ελλάδος για το Eurobasket 2025.

Στις 21:45 την Κυριακή 7/9, η εθνική Ελλάδος θα προσπαθήσει να πάρει ακόμη μία νίκη, στον νοκ άουτ αγώνα με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Eurobasket 2025, στη Ρίγα της Λετονίας.

Σε περίπτωση που καταφέρει και κερδίσει το Ισραήλ, η γαλανόλευκη θα βρει στον δρόμο της στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Οι ώρες έναρξης των οκτώ αγώνων της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 (Ρίγα) έχουν ως εξής:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία 18:30 Τουρκία – Σουηδία 12:00 Γερμανία – Πορτογαλία 15:15 Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου