Μείωση 65% στις νέες άδειες αιολικών στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2025

Ο κλάδος των αιολικών στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση στις νέες άδειες εγκατάστασης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με τη φθινοπωρινή έκθεση της WindEurope, εκδόθηκαν άδειες για 214 MW, έναντι 618 MW την αντίστοιχη περίοδο του 2024, γεγονός που αντιστοιχεί σε πτώση 65%.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου που εμφάνισε αρνητική μεταβολή στην έκδοση νέων αδειών, παρά το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό.

Οι νέες εγκαταστάσεις το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 152 MW, με εκτίμηση για 148 MW το δεύτερο εξάμηνο. Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι 300 MW το 2025, 490 MW το 2026, 430 MW το 2027, 400 MW το 2028, 350 MW το 2029 και 350 MW το 2030. Συνολικά αναμένονται 7.480 MW έως το 2030, ποσότητα μικρότερη κατά 1,5 GW από τον στόχο του ΕΣΕΚ, καθώς δεν περιλαμβάνεται το χαρτοφυλάκιο των υπεράκτιων αιολικών που αναμένεται να αναπτυχθεί μετά το 2030.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την απλοποίηση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, με το ενδεχόμενο παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα. αιτιολογημένη γνώμη έχει απευθύνει ήδη προς την Ελλάδα η Κομισιόν για τη μη ενσωμάτωση των διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ΑΠΕ στο κομμάτι που αφορά την αδειοδότηση.

Το συγκεκριμένο σκέλος της οδηγίας έπρεπε να είχε ενσωματώσει ήδη η χώρα μας από τον Ιούλιο του 2024. Η καθυστέρηση οδήγησε την Κομισιόν στη συγκεκριμένη απόφαση εφέτος τον Ιούνιο, απειλώντας έτσι με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν πράξει η κυβέρνηση τα δέοντα στο εξής.

Η χώρα μας θα έχει διορία έως το τέλος του μήνα προτού οι Βρυξέλλες πιθανώς απευθύνουν νέα αιτιολογημένη γνώμη, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος είναι λιγοστός.