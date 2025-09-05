Eurobasket 2025: «Πιο τρομακτικός από ποτέ» λέει η FIBΑ για τον Αντετοκούνμπο

Με τίτλους όπως «η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό» ή «η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της», τα ισπανικά μέσα προσπαθούν να διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Με υψηλούς τόνους αντιμετώπισαν αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης την ήττα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της χώρας τους από την Ελλάδα στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης - για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με τίτλους όπως «η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό» ή «η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της», τα ισπανικά μέσα προσπαθούν να διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Την ίδια ώρα η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την εμφάνισή του το βράδυ της Πέμπτης καθώς ο Greek Freak έχασε το triple double για μια ασίστ, σε μια βραδιά που έγραψε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ο αγώνας της Ισπανίας με την Ελλάδα μονοπώλησε το βράδυ της Πέμπτης τον λογαριασμό της FIBA στο Χ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει την τιμητική του.

«Ο GREEK FREAK "παρέδωσε". O Giannis οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί της Ισπανίας με μια τρομακτική εμφάνιση» αναφέρεται στο βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον αγώνα με την Ισπανία.

{https://x.com/EuroBasket/status/1963710849303867840}

{https://x.com/EuroBasket/status/1963713900081447100}

Έξαλλοι οι Ισπανοί

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η «Marca», η οποία ανέβασε το κείμενο του αγώνα με τίτλο «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της» και στη συνέχεια ανέφερε «Στις πύλες του κλειστού "Σπύρος Κυπριανού", θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: "Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα».

Από την πλευρά της η «AS» με τίτλο «Το τέλος μιας εποχής», σε πολύ πιο ήρεμο τόνο σημειώνει «Τώρα είναι πολύ αργά».