Η τελευταία διάκριση, αν και «χάλκινης απόχρωσης», φαντάζει χρυσή, καθώς ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον γεμάτο επιτυχίες για την Εθνική Ελλάδος.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket 2025, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό απέναντι στη Φινλανδία.

Το συγκλονιστικό 92-89 χάρισε στους διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη μια σπουδαία διάκριση, ύστερα από 16 χρόνια.

Θρίαμβος μετά την απογοήτευση

Παρά τον πικρό αποκλεισμό από την Τουρκία στα ημιτελικά, οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν χαρακτήρα. Μπήκαν αποφασισμένοι στο παρκέ της Ρίγας και με μοναδικό στόχο το μετάλλιο, δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στους Φινλανδούς. Η μαχητικότητα, η συνοχή και το πάθος της ομάδας έκαναν τη διαφορά, οδηγώντας στην ιστορική επικράτηση.

Θερμή υποδοχή στην Αθήνα

Το πρωί της Δευτέρας, η αποστολή της Εθνικής προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου πλήθος φιλάθλων τους περίμενε με χειροκροτήματα και συνθήματα. Η αγάπη και η υπερηφάνεια του κόσμου ήταν η καλύτερη επιβράβευση για τους παίκτες, που έδειξαν πως το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφει δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Ένα πολύτιμο μετάλλιο

Με αυτό το χάλκινο, η Ελλάδα φτάνει πλέον τα έξι συνολικά μετάλλια σε Eurobasket:

2 χρυσά (1987, 2005)

1 ασημένιο (1989)

3 χάλκινα (1949, 2009, 2025)

Πηγή Φωτο: Eurokinissi