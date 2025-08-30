Games
Βόλος - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Βόλος - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα Φωτογραφία: Eurokinissi
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτή που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής.

Μετά τις επιτυχίες τους στις διοργανώσεις της UEFA, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιστρέφουν στην ελληνική πραγματικότητα. Η 2η αγωνιστική θέλει και τους τρεις να αγωνίζονται «σπίτι» τους ενώ ο νταμπλούχος Ολυμπιακός ταξιδεύει στον Βόλο.

Μάλιστα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτή που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν πενταψήφιο αριθμό φιλάθλων στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού κι ευελπιστούν να κάνουν το 2x2 μετά τη δύσκολη νίκη - στις καθυστερήσεις - επί του Αστέρα Τρίπολης.

Ο Βόλος δεν πήρε κάτι στου Χαριλάου, παρά την καλή του εμφάνιση ενώ κι η παράδοση δεν είναι με το μέρος του. Τη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει ο ΟΦΗ, ο οποίος φιλοξενείται στις Σέρρες από τον τοπικό Πανσερραϊκό. Τα «λιοντάρια» γνώρισαν την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια κι αναζητούν τους πρώτους βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν, θα αντιμετωπίσει σήμερα (30/8) στο Βόλο την τοπική ομάδα, στη δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 HD.

