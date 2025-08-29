Games
US Open: Οσάκα κατά Οσταπένκο - Από τα χειρότερα που μπορείς να πεις σε μαύρη τενίστρια

US Open: Οσάκα κατά Οσταπένκο - Από τα χειρότερα που μπορείς να πεις σε μαύρη τενίστρια Φωτογραφία: AP Photo/Yuki Iwamura
Η Οσάκα πήρε θέση για τον καβγά Οσταπένκο - Τάουνσεντ στο US Open.

Ακόμα συζητιέται ο καβγάς της Γελένα Οσταπένκο με την Τέιλορ Τάουνσεντ μετά το ματς τους στον δεύτερο γύρο του US Open και η Ναόμι Οσάκα καταδίκασε τα σχόλια της Λετονής, λέγοντας πως είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να πει κάποιος σε μία μαύρη τενίστρια.

Μετά το ματς, η ηττημένη Οσταπένκο είπε στην Τάουνσεντ ότι «δεν έχει μόρφωση, ούτε κλάση», κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς κάποιοι την κατηγόρησαν για ρατσισμό. Σε ανάρτηση, η Οσταπένκο έγραψε ότι ποτέ της δεν υπήρξε ρατσίστρια, ενώ η Τάουνσεντ δήλωσε ότι δεν εξέλαβε έτσι τα σχόλια της αντιπάλου της.

Η Ναόμι Οσάκα είχε άλλη άποψη. «Προφανώς είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να πεις σε μια μαύρη τενίστρια, σε ένα άθλημα όπου οι περισσότεροι είναι λευκοί», δήλωσε η Γιαπωνέζα τενίστρια μετά την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του US Open.

US Open: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Τάουνσεντ και Οσταπένκο (Βίντεο)

Αθλητισμός

«Ξέρω την Τέιλορ (Τάουνσεντ), γνωρίζω πόσο σκληρά έχει δουλέψει και πόσο έξυπνη είναι. Οπότε, απέχει πολύ από το να είναι αμόρφωτη», συμπλήρωσε η Οσάκα. Μάλιστα, σχολίασε ότι αυτό «δεν είναι το πιο τρελό πράγμα» που έχει πει η Οσταπένκο.

«Νομίζω ότι είναι άκαιρο και το χειρότερο άτομο που θα μπορούσες να το πεις αυτό. Αλλά ξέρω ότι δεν θα το ξαναπεί ποτέ. Ήταν απλά απαίσιο», πρόσθεσε.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επίσης αναφέρθηκε στον καβγά και αποκάλυψε ότι μίλησε με τη Γελένα Οσταπένκο μετά το επεισόδιο. «Είναι καλή, απλά κάποιες φορές μπορεί να χάσει τον έλεγχο. Αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στη ζωή της. Προσπάθησα απλά να τη βοηθήσω να το αντιμετωπίσει με πιο ώριμο τρόπο. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορεί να το χειρίζεται πολύ καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι δεν χαίρεται με τη συμπεριφορά της», δήλωσε.

Πηγή: Guardian

Η Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του US Open, νίκησε την Μπόνταρ (Βίντεο)

Αθλητισμός
US Open: Πρόστιμο 42.500 δολαρίων στον Μεντβέντεφ για ξέσπασμα στη ρακέτα και τον διαιτητή (Βίντεο)

Αθλητισμός
US Open: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Τάουνσεντ και Οσταπένκο (Βίντεο)

Αθλητισμός
«Φριχτό, απαίσιο»: Όλοι στο US Open μιλάνε για τα μαλλιά του Αλκαράθ κι εκείνος γελάει (Βίντεο)

Αθλητισμός

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr
