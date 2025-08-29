US Open: Οσάκα κατά Οσταπένκο - Από τα χειρότερα που μπορείς να πεις σε μαύρη τενίστρια

Η Οσάκα πήρε θέση για τον καβγά Οσταπένκο - Τάουνσεντ στο US Open.

Ακόμα συζητιέται ο καβγάς της Γελένα Οσταπένκο με την Τέιλορ Τάουνσεντ μετά το ματς τους στον δεύτερο γύρο του US Open και η Ναόμι Οσάκα καταδίκασε τα σχόλια της Λετονής, λέγοντας πως είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να πει κάποιος σε μία μαύρη τενίστρια.

Μετά το ματς, η ηττημένη Οσταπένκο είπε στην Τάουνσεντ ότι «δεν έχει μόρφωση, ούτε κλάση», κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς κάποιοι την κατηγόρησαν για ρατσισμό. Σε ανάρτηση, η Οσταπένκο έγραψε ότι ποτέ της δεν υπήρξε ρατσίστρια, ενώ η Τάουνσεντ δήλωσε ότι δεν εξέλαβε έτσι τα σχόλια της αντιπάλου της.

Η Ναόμι Οσάκα είχε άλλη άποψη. «Προφανώς είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να πεις σε μια μαύρη τενίστρια, σε ένα άθλημα όπου οι περισσότεροι είναι λευκοί», δήλωσε η Γιαπωνέζα τενίστρια μετά την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του US Open.

«Ξέρω την Τέιλορ (Τάουνσεντ), γνωρίζω πόσο σκληρά έχει δουλέψει και πόσο έξυπνη είναι. Οπότε, απέχει πολύ από το να είναι αμόρφωτη», συμπλήρωσε η Οσάκα. Μάλιστα, σχολίασε ότι αυτό «δεν είναι το πιο τρελό πράγμα» που έχει πει η Οσταπένκο.

«Νομίζω ότι είναι άκαιρο και το χειρότερο άτομο που θα μπορούσες να το πεις αυτό. Αλλά ξέρω ότι δεν θα το ξαναπεί ποτέ. Ήταν απλά απαίσιο», πρόσθεσε.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επίσης αναφέρθηκε στον καβγά και αποκάλυψε ότι μίλησε με τη Γελένα Οσταπένκο μετά το επεισόδιο. «Είναι καλή, απλά κάποιες φορές μπορεί να χάσει τον έλεγχο. Αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στη ζωή της. Προσπάθησα απλά να τη βοηθήσω να το αντιμετωπίσει με πιο ώριμο τρόπο. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορεί να το χειρίζεται πολύ καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι δεν χαίρεται με τη συμπεριφορά της», δήλωσε.

Πηγή: Guardian