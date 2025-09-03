Καταγγελία Ηλιόπουλου για ρατσιστικό περιστατικό στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Ο Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε πως στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης δεν εκδίδουν εισιτήρια σε πολίτες αφρικανικής καταγωγής για να ταξιδέψουν παρά μόνο τις νυχτερινές ώρες.

Ένα απίστευτα ρατσιστικό περιστατικό, που μάλλον είναι σύνηθες και όχι μεμονωμένο, έφερε στο φως της δημοσιότητας με κοινοποίησή του στα social media, ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστερας, Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο κ. Ηλιόπουλος περιγράφει τη στιγμή όπου ένας πολίτης αφρικανικής καταγωγής ζητούσε να βγάλει εισιτήριο αλλά δεν μπορούσε καθώς από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, του απαντούσαν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα. Ωστόσο το λεωφορείο ήταν άδειο. Την αιτιολογία και την ιστορία περιγράφει στην ανάρτησή του ως εξής:

«Για την ασφάλεια σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσαν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, για να δικαιολογήσουν την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε έναν πολίτη αφρικανικής καταγωγής. Αυτή η απάντηση δόθηκε σε επιβάτες που αντέδρασαν όταν ανέφεραν ότι στον δρομολόγιο υπήρχαν πολλές κενές θέσεις.

»Μάλλον κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στον αμερικανικό νότο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν ανέχονται τον ρατσισμό και υπήρξε η δημόσια καταγγελία του περιστατικού».

Όπως τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος, «το θέμα θα έρθει στην βουλή και το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ίδιο αφορά και στην στάση της αστυνομίας που ενώ ήταν στο περιστατικό δεν έκανε καμία παρέμβαση.

»Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά. Ο ρατσισμός και τον μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι» καταλήγει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

