Έκπληκτα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς αποκλείουν την πρόταση!

Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να αποκλείει κάθε συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με κόμματα του προοδευτικού χώρου, αναζητά όμως πρόσωπα που θεωρεί πως μπορεί να προσθέσουν στο κόμμα του δυναμική. Έκπληξη, ωστόσο, προκαλούν οι πληροφορίες πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει απευθύνει (μέσω τρίτων;) πρόταση στον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αχτσιόγλου και τον Νάσο Ηλιόπουλο να συνεργαστούν με το κόμμα του!

Αρχικά η πρόταση να προχωρήσει η συνεργασία μετά τις πρώτες εκλογές και πριν τις δεύτερες, που όλοι θεωρούν βέβαιες!

Μετά, προφανώς και λόγω του ισχυρού ενδεχομένου ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει κόμμα, ο Ν. Ανδρουλάκης ήθελε τα τρία κορυφαία στελέχη να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές.

Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος φέρεται να έμειναν έκπληκτοι από την επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος φέρεται να είναι απολύτως ειλικρινής στην εκτίμησή του προς το πρόσωπο των τριών κορυφαίων στελεχών. Όπως, μάλιστα, έχει και πρόσφατα σημειώσει η στήλη, ο μόνος αρχηγός που εμπιστεύεται και μάλιστα φέρεται να συνομιλεί και τακτικά μαζί του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Τόσο ο Αλέξης Χαρίτσης, ωστόσο, όπως και η Έφη Αχτιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια πρόταση, δεν τη συζητούν καν, επιμένοντας στις θέσεις που δημοσίως έχουν εκφράσει και αγωνιζόμενοι σκληρά για την επικράτησή τους.