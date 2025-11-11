Το να ζητάς από έναν άνθρωπο το 1/3 του ετήσιου εισοδήματος του σε μηνιαία δόση, τότε δεν σε νοιάζει η ρύθμιση αλλά απλά να του πάρεις το σπίτι, σημειώνει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Παίρνεις σύνταξη 700 ευρώ και ο εξωδικαστικός σου ζητάει 2.560» σημειώνει ο Νάσος Ηλιόπουλος και τονίζει πως «όσο απίστευτο και αν ακούγεται είναι πραγματικό γεγονός. Σε συνταξιούχο με 81% αναπηρία και σύνταξη 700 ευρώ, ο εξωδικαστικός έχει βγάλει μηνιαία δόση 2.560 ευρώ».

Όπως ανέφερε στη Βουλή, «προκύπτει ζήτημα και επί της αρχής για το πώς σχεδιάζεται ο εξωδικαστικός αλλά και για το τι κάνει η Intrum και η κάθε Intrum. Οι οποίες είναι τελείως ανεξέλεγκτες. Ξαναλέω δεν γίνεται να ζητάμε μηνιαία δόση από πολίτη το 1/3 της ετήσιας σύνταξης του. Και επειδή σέβομαι το γεγονός ότι απαντάτε με στοιχεία και δίνετε τα συνολικά στοιχεία του εξωδικαστικού, σας το είχα πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, άρθρο από την Καθημερινή, το 50% των ρυθμίσεων του εξωδικαστικού, μέσα σε 3 μήνες κοκκινίζει ξανά. Άρα είναι σωστό το νούμερο που λέτε για το πόσες εγκρίθηκαν, πόσες προχώρησαν, αλλά όταν έχεις έναν μηχανισμό που μέσα στο τρίμηνο μία στις δύο ρυθμίσεις ξανακοκκινίζει, προφανώς δεν λειτουργεί καλά ο μηχανικός. Δεν λειτουργεί καλά αν το κριτήριο είναι η προστασία, η ρύθμιση. Αν το κριτήριο της Intrum και doValue είναι να σου δώσω μία ρύθμιση που δεν μπορεί να ικανοποιήσεις, έτσι ώστε στο τέλος να σου πάρω το σπίτι, για αυτούς μια χαρά λειτουργεί.

»Δεν έχουν πρόβλημα ότι στο 50% στον εξωδικαστικό κοκκινίζει. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ένας σώφρων άνθρωπος που θα πει ότι το να ζητάμε από συνταξιούχο με 81% αναπηρία με 700 ευρώ σύνταξη να του ζητάμε μηνιαία δόση 2.560 ευρώ είναι βιώσιμο» τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Όπως ως τονίζει το να ζητάς από έναν άνθρωπο το 1/3 του ετήσιου εισοδήματος του σε μηνιαία δόση, τότε δεν σε νοιάζει η ρύθμιση αλλά απλά να του πάρεις το σπίτι. Intrum, doValue και όλα τα αρπακτικά κάνουν ότι θέλουν με τις πλάτες της κυβέρνησης, σημειώνει.