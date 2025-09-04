Νάσος Ηλιόπουλος για ρατσιστικό συμβάν στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: «Ακροδεξιές πρακτικές δεν θα μένουν αναπάντητες»

«Το Υπουργείο Μεταφορών οφείλει άμεσα να τοποθετηθεί.»

Ο Νάσος Ηλιόπουλος καταδίκασε εκ νέου το περιστατικό στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όπου αρνήθηκαν την έκδοση εισιτηρίου σε επιβάτη αφρικανικής καταγωγής.

«Η παραβίαση βασικών δικαιωμάτων και οι ακροδεξιές πρακτικές δεν θα μένουν αναπάντητες», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς, το ΚΤΕΛ και το Υπουργείο Μεταφορών, οφείλουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις και να απολογηθούν για το περιστατικό.

Όπως τονίζει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς δεν θα επιτρέψει η χώρα να μετατραπεί σε «αμερικανικό νότο της δεκαετίας του ’50», και δεσμεύεται ότι η Νέα Αριστερά θα φέρει το θέμα στη Βουλή για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των πολιτών.