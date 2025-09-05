Games
Νέα Αριστερά: Ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με… οδηγό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Νέα Αριστερά: Ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με… οδηγό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Η Νέα Αριστερά καλεί τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών να πάρουν άμεσα θέση, να επιβάλλουν κυρώσεις και να αποσύρουν οποιοδήποτε νόμο, εντολή και οδηγία οδηγεί σε ρατσιστικές πρακτικές.

«Το κρεσέντο ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με την καθοδήγηση του υπουργού Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τελικά έχει μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι φαινόταν αρχικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Ο διευθυντής ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε σήμερα στο Open την αποκάλυψη της Εφημερίδας των Συντακτών, «ότι έχει δοθεί ρατσιστική εντολή από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την οποία άνθρωποι μεταφέρονται από το ΚΤΕΛ με συγκεκριμένα βραδινά δρομολόγια, στη βάση φυλετικών διακρίσεων».

Οπως επισημαίνει η Νέα Αριστερά, «Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ακολούθησαν με προθυμία την ανατριχιαστική εντολή της Αστυνομίας παραβιάζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση. Εντύπωση προκάλεσε δε το γεγονός ότι στην παρέμβαση του στην τηλεοπτική εκπομπή ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης απέφευγε ένα τέταρτο να δώσει στοιχεία υπηρεσιακών παραγόντων της Αστυνομίας με τους οποίους βρισκόταν σε επαφή για να οδηγηθούμε σε αυτές τις άθλιες πρακτικές.

»Στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μάλιστα έχει επιτρέψει την εξής απαράδεκτη και ντροπιαστική διαδικασία: το face control το έχουν αναλάβει υπάλληλοί του, οι οποίοι χωρίς καμία δικαιοδοσία προβαίνουν σε ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Μεταφορών.

»Μάλιστα η "Εφημερίδα των Συντακτών" αποκάλυψε σήμερα και το σχετικό εσωτερικό έγγραφο του ΚΤΕΛ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος σε συνέντευξή του στο Open σημείωσε ότι «δεν θα γίνει η χώρα αμερικάνικος νότος, οπου πριν από 70 χρόνια στην Αλαμπάμα η Ρόζα Παρκς είπε ότι δεν θα σηκωθεί από τη θέση της για να κάτσει λευκός. Δεν θα γυρίσουμε εκεί».

Η Νέα Αριστερά καλεί τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών να πάρουν άμεσα θέση, να επιβάλλουν κυρώσεις και να αποσύρουν οποιοδήποτε νόμο, εντολή και οδηγία οδηγεί σε ρατσιστικές πρακτικές.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Θεσσαλονίκη: Οδηγός βρήκε μωρό ενός έτους να μπουσουλάει στον δρόμο

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ τούμπαρε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα στο Δερβένι

Ποιοι συνταξίδεψαν μαζί με τον Αλέξη και την Μπέττυ στη Θεσσαλονίκη

Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

