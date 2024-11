Τάισον – Πολ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδοθεί ο θρυλικός αγώνας (βίντεο)

Μάικ Τάισον και Τζέικ Πολ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ρινγκ και ο αγώνας τους θα προβληθεί live από το Netflix.

Μετά από μία τετράμηνη αναβολή λόγω προβλημάτων υγείας, ο θρυλικός Μάικ Τάισον στα 58 του χρόνια θα αντιμετωπίσει τον κατά 31 χρόνια μικρότερό του πρώην youtuber νυν πυγμάχο σε έναν πολυδιαφημισμένο και πολυαναμενόμενο αγώνα.

Jake "El Gallo" Paul faces off against Mike Tyson, the Baddest Man on the Planet. What happens when a disruptor and a legend meet in the ring? Watch LIVE on Netflix, Friday Nov 15 8pm ET | 5pm PT.



