Η FIFA αναφέρει ότι θα αναλύσει με την UEFA και άλλα μέλη της τα δεδομένα για να σχολιάσει την εν λόγω απόφαση.

«Η FIFA έλαβε γνώση για την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την European Superleague Company SL.

Η FIFA θα αναλύσει την απόφαση σε συντονισμό με την UEFA, άλλες συνομοσπονδίες και ομοσπονδίες-μέλη προτού κάνει περαιτέρω σχόλια. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η FIFA πιστεύει ακράδαντα στην ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της δομής της πυραμίδας που στηρίζεται στην αθλητική αξία και στις αρχές της ανταγωνιστικής ισορροπίας και της οικονομικής αλληλεγγύης.

Το ποδόσφαιρο οφείλει τη μακρά και επιτυχημένη ιστορία του στις παραπάνω αρχές, τις οποίες η FIFA και οι συνομοσπονδίες και ενώσεις μέλη της θα συνεχίσουν να προωθούν στο μέλλον, προς το συμφέρον όλων των ποδοσφαιρόφιλων σε όλο τον κόσμο».

