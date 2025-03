Μυτιληναίος: Άνω των 2 δισ. ευρώ τα EBITDA της Metlen μέχρι το 2028

Η Metlen αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ σε λειτουργική κερδοφορία EBITDA μέχρι το 2028, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Σε συζήτηση με τον Jason Fairclough της BofA Securities, ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στη στρατηγική πορεία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η είσοδος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) αποτελεί τη σωστή επιλογή. «Move to the LSE is the right fit!», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για τη βρετανική αγορά.

Η ενδεχόμενη εισαγωγή της Metlen στο LSE εκτιμάται πως θα λειτουργήσει ως βασικός καταλύτης, ενισχύοντας σημαντικά το ενδιαφέρον της αγοράς και προσελκύοντας νέους επενδυτές.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι η πρόσφατη συμφωνία με τη Rio Tinto και η αύξηση της παραγωγής αλουμίνας, σε συνδυασμό με την έναρξη παραγωγής γαλλίου και τις επερχόμενες επενδύσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο των Capital Markets Days του Λονδίνου στις 28 Απριλίου, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας από το 2028 και μετά.

Σχολιάζοντας τη στρατηγική της Metlen, ο επικεφαλής του ομίλου επισήμανε ότι το συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και η προσέγγισή της στη δημιουργία αξίας αμφισβητούν τη συμβατική σοφία τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και στον τομέα των μετάλλων.