«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για αύξηση των κρουσμάτων του Ιού του Δυτικού Νείλου.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει την λήψη, με συνέπεια, μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα

Κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, είναι πολύ αυξημένος, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων.

Προστασία από τα κουνούπια

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη για προστασία από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια:

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Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε πουθενά στάσιμα νερά. Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Μην αφήνετε πουθενά στάσιμα νερά. Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές. Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάσσονται από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια.

Στις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, που εκδίδονται κάθε Τετάρτη, μπορεί ο πολίτης να ενημερωθεί για τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί ήδη κρούσματα σε ανθρώπους, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης και στους οποίους σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός σε κουνούπια.

Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει την λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας τους.