Οι φυτικές ίνες φαίνεται πως είναι η «νέα πρωτεΐνη», ή πιο απλά η τάση που φέρνει το 2026 σε ό,τι αφορά στη διατροφή. Ήδη, το tag #fibermaxxing είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, οπότε αυτό κάτι δείχνει.

Εκτιμάται ότι μόνο περίπου το 5% καταναλώνει αρκετές φυτικές ίνες, οπότε η νέα τάση μπορεί να βελτιώσει το σχετικό ποσοστό. Ωστόσο, υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες αν το παρακάνουμε.

Τι είναι οι φυτικές ίνες και γιατί είναι σημαντικές

Πρόκειται για τύπο υδατάνθρακα που βρίσκεται στα φυτά. Είναι μοναδικές ως θρεπτικό στοιχείο, γιατί δεν μπορούμε να τις χωνέψουμε: περνούν ουσιαστικά άθικτες από το έντερο, όπου σχηματίζουν κόπρανα, ώστε να αποβάλλουμε τα απόβλητα. Πιο απλά, κάνουν τακτικές τις επισκέψεις μας στην τουαλέτα, εξηγεί η διατροφολόγος Έλι Κρίγκερ, σε άρθρο της στην Washington Post.

Επίσης, οι φυτικές ίνες αποτελούν τροφή για τα βακτήρια του εντέρου, κάτι κρίσιμο για ένα υγιές μικροβίωμα και βοηθούν στον ρυθμό διέλευσης της τροφής μέσω του πεπτικού συστήματος, μετριάζοντας τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου και κάνοντάς μας να νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μελέτες συνδέουν τις φυτικές ίνες με την προστασία από καρδιακές παθήσεις, πεπτικές διαταραχές, εγκεφαλικά, υπέρταση, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου Β και συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

Η ποσότητα που χρειαζόμαστε καθημερινά

Παρά τα αξιοσημείωτα οφέλη των φυτικών ινών, οι περισσότεροι από εμάς δεν λαμβάνουμε αρκετές. Η ποσότητα που θεωρείται επαρκής είναι 14 γραμμάρια φυτικών ινών για κάθε 1.000 θερμίδες που καταναλώνουμε. Αυτό μεταφράζεται σε 28 γραμμάρια την ημέρα για μια τυπική διατροφή 2.000 θερμίδων.

Το «έλλειμμα» οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι περίπου το 60% της διατροφής μας αποτελείται από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Οι καλύτερες πηγές φυτικών ινών

Ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσουμε την πρόσληψη φυτικών ινών είναι να καταναλώνουμε ποικιλία φυτικών τροφίμων: λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και δημητριακά ολικής άλεσης.

Παρότι τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν, όταν τις λαμβάνουμε από τρόφιμα παίρνουμε επίσης βιταμίνες, μέταλλα και πολυφαινόλες, συστατικά που συνδέονται άρρηκτα με πολλά από τα οφέλη των φυτικών ινών. Για παράδειγμα, μελέτες που τις συνδέουν με την καρδιαγγειακή υγεία, εξετάζουν συγκεκριμένα τις φυτικές ίνες από τροφές.

Επιπλέον, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα των φυτικών ινών, αλλά και η ποικιλία. Υπάρχουν περίπου 10 υποτύποι τους και κάθε ένας έχει διαφορετική «λειτουργία» από άποψη υγείας. Για παράδειγμα, οι φυτικές ίνες από τρόφιμα όπως η βρώμη και το κριθάρι βοηθούν στη διαχείριση του σακχάρου και της χοληστερόλης, εκείνες στα κρεμμύδια και τα σπαράγγια παρέχουν τροφή στα βακτήρια του εντέρου. Επίσης, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες από το σιτάρι ολικής άλεσης και άλλα δημητριακά βοηθούν στην τακτικότητα των κενώσεων.

Πρέπει να ακολουθήσουμε το fibermaxxing;

Πρόκειται για τη δημοφιλή τάση στα social media που καλεί τους ανθρώπους να αυξήσουν την κατανάλωση φυτικών ινών. Ωστόσο, κάποιες αναρτήσεις προτείνουν ακόμα και την κατανάλωση 50 γραμμαρίων φυτικών ινών την ημέρα, ποσότητα σχεδόν διπλάσια από αυτή που θεωρείται αρκετή.

Δεν υπάρχει επίσημο ανώτατο όριο για τις φυτικές ίνες. Με τον καιρό, το σώμα μας μπορεί να προσαρμοστεί στη λήψη μεγάλων ποσοτήτων από τρόφιμα. Όμως, με τα συμπληρώματα «δεν έχουμε τα δεδομένα προκειμένου να γνωρίζουμε ποια είναι υπερβολική κατανάλωση, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», επισημαίνει η διατροφολόγος Τζόαν Σλάβιν.

Μία φυτική ίνα η οποία αξίζει προσοχής είναι ένας τύπος που συνήθως προστίθεται σε συσκευασμένα τρόφιμα και ποτέ: η ινουλίνη, που συχνά προέρχεται από τη ρίζα του κιχωρίου. Αποτελεί τροφή για τα βακτήρια του εντέρου. Όμως, όταν τα βακτήρια του εντέρου τρέφονται από φυτικές ίνες, παράγουν αέρια. Επομένως, η μεγάλη κατανάλωση ινουλίνης μπορεί να προκαλέσει υπερβολικά αέρια και κοιλιακό πόνο σε άτομα που έχουν ευαισθησία. Τα προϊόντα με προσθήκη φυτικών ινών μπορεί να είναι βολικά, αλλά είναι εύκολο να το παρακάνουμε, οπότε πρέπει να το κάνουμε σταδιακά.

Αυτό ισχύει και όταν αυξάνουμε την κατανάλωση φυτικών ινών με τρόφιμα ολικής άλεσης. «Αντί να πάμε απευθείας από τα 15 στα 50 γραμμάρια, θα πρόσθετα 5 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα, προκειμένου να επιτρέψω στο σώμα να προσαρμοστεί», λέει η διατροφολόγος Τζέιν Σκαρλάτα.

Στην πορεία μπορεί να προκληθούν αέρια- είναι ένα σημάδι πως τα βακτήρια του εντέρου μας είναι «ικανοποιημένα»- αλλά θα πρέπει να υποχωρήσουν με τον καιρό και να μην είναι ποτέ τόσο υπερβολικά που να προκαλούν πόνο.

Επίσης είναι σημαντικό να πίνουμε αρκετά υγρά καθώς προσθέτουμε περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή μας. Ο λόγος είναι πως οι φυτικές ίνες λειτουργούν σαν σφουγγάρι στο έντερο, απορροφώντας νερό προκειμένου να αυξήσουν τον όγκο των κοπράνων, ώστε να αποβάλλονται πιο εύκολα.

Επιπλέον, η Σκαρλάτα επισημαίνει ότι το fibermaxxing δεν είναι κατάλληλο για όλους. Για παράδειγμα, όχι για ανθρώπους που έχουν έντονη δυσκοιλιότητα.

Πώς μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή μας

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μικρές αλλαγές ή προσθήκες σε αυτά που ήδη τρώμε.

- Προσθέτουμε ξηρούς καρπούς, σπόρους και φρούτα στο γιαούρτι, το τυρί κότατζ ή τα δημητριακά που τρώμε το πρωί.

- Φτιάχνουμε smoothies με ολόκληρα φρούτα (φρέσκα ή κατεψυγμένα) και προσθέτουμε ξηρούς καρπούς και σπόρους.

- Καταναλώνουμε άλλα φρούτα και λαχανικά ανά εποχή, ώστε να καταναλώνουμε ποικιλία φυτικών ινών, με φυσικό τρόπο.

- Ψήνουμε ανάμεικτα λαχανικά το Σαββατοκύριακο ώστε να τα απολαμβάνουμε στα γεύματα ή τα σνακ μας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

- Έχουμε στην κουζίνα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά, όπως και κονσερβοποιημένα ή αποξηραμένα φασόλια, για λόγους ευκολίας και οικονομίας.

- Κόβουμε εκ των προτέρων τα φρέσκα λαχανικά, ώστε να είναι εύκολο να τα καταναλώσουμε όταν θέλουμε.

- Ρίχνουμε μια χούφτα φασόλια, ξηρούς καρπούς ή φρέσκα φρούτα στη σαλάτα μας.

- Κάνουμε «στροφή» σε ολικής άλεσης ψωμί, τορτίγιες και δημητριακά. Δοκιμάζουμε διάφορα είδη, όπως ζέα, κριθάρι, πλιγούρι ή μαύρο ρύζι.

- Ετοιμάζουμε σακουλάκια με ανάμεικτους ξηρούς καρπούς, σπόρους και αποξηραμένα φρούτα, για σνακ εν κινήσει.

Πηγή: Washington Post