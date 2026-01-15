Η βουβωνοκήλη αποτελεί μία από τις συχνότερες παθήσεις του κοιλιακού τοιχώματος, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η χειρουργική αντιμετώπιση έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας ασφαλείς και ελάχιστα επεμβατικές λύσεις.

Ο Γενικός Χειρουργός και Επιστημονικός Συνεργάτης της HOSPITALity General Clinic, κ. Ανδρέας Μπακογιάννης, μοιράζεται μαζί πολύτιμες πληροφορίες για τη βουβωνοκήλη και παρουσιάζει τη λαπαροσκοπική μέθοδο TEP (Totally Extra-Peritoneal), μία προηγμένη τεχνική με σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή όσον αφορά τον μετεγχειρητικό πόνο, τον χρόνο ανάρρωσης και την ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η βουβωνοκήλη αποτελεί μία από τις πιο συχνές χειρουργικές παθήσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι και ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες εμφάνισής της;

Εάν θεωρήσουμε την κοιλιά μας σαν ένα κουτί το οποίο περιέχει τα εσωτερικά όργανα τότε το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα είναι το καπάκι θα λέγαμε του κουτιού. Αυτό το καπάκι αποτελείται από διάφορα στρώματα τα οποία είναι κολλημένα μεταξύ τους και όλα μαζί σαν σύνολο αποτελούν το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα.



Εάν για οποιανδήποτε αιτία υπάρχει μια τρύπα, ένα χάσμα δηλαδή στο στρώμα του κοιλιακού τοιχώματος που είναι υπεύθυνο για την σταθερότητα του, τότε εσωτερικά όργανα όπως το έντερο περνάνε μέσα από αυτή την τρύπα και φουσκώνουν προς τα έξω. Αυτό είναι η κήλη.

Το χάσμα της κήλης δημιουργήθηκε γιατί οι ιστοί στο συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν αρκετά δυνατοί για να αντέξουν την πίεση κατά την άρση βάρους ή κατά την διάρκεια του βήχα. Το πόσο δυνατοί είναι οι ιστοί σε έναν άνθρωπο εξαρτάται από γονιδιακούς παράγοντες και είναι ανεξάρτητο της δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι ένα κατασκευαστικό και κληρονομούμενο χαρακτηριστικό δηλαδή. Για αυτό βλέπουμε συχνά σε οικογένειες να εμφανίζουν κήλη με τη σειρά ο παππούς, ο πατέρας ,ο υιός κτλ.

Ποια είναι τα πιο συχνά συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιούν κάποιον να επισκεφθεί άμεσα τον ιατρό;

Ο πόνος στην βουβωνική περιοχή και το φούσκωμα στην βουβωνική περιοχή ειδικά όταν είμαστε σε όρθια θέση ή όταν βήχουμε ή όταν κάνουμε κάποια δραστηριότητα, τα οποία εξαφανίζονται ή έστω υποχωρούν όταν ξαπλώνουμε και ηρεμούμε είναι χαρακτηριστικά της βουβωνοκήλης.

Η χειρουργική αποκατάσταση είναι η μόνη αποτελεσματική θεραπεία για τη βουβωνοκήλη;

Από την στιγμή που κάποιος διαγνωστεί με βουβωνοκήλη ανεξάρτητα εάν είναι μικρή ή μεγάλη θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να θεραπευτεί και η μόνη θεραπεία είναι η χειρουργική θεραπεία.

Η TEP (Totally Extra-Peritoneal) είναι μια σύγχρονη λαπαροσκοπική μέθοδος αποκατάστασης της βουβωνοκήλης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου και σε τι διαφέρει από τις παραδοσιακές χειρουργικές προσεγγίσεις;

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες επεμβάσεων είναι οι παλιές μέθοδοι, με ανοικτό χειρουργείο και οι σύγχρονες, ανώδυνες, λαπαροσκοπικές μέθοδοι, χωρίς τομές ανοικτού χειρουργείου.

Ειδικότερα για την βουβωνοκήλη με την λαπαροσκοπική TEP (Totally ExtraPeritoneal) αποκατάσταση εξασφαλίζουμε με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο άριστη αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με ανθεκτικά αποτελέσματα στον χρόνο και κυρίως χωρίς πόνο, χωρίς την τομή του ανοικτού χειρουργείου και με εξιτήριο σε μερικές ώρες μετά την αποκατάσταση, την ίδια μάλιστα ημέρα.

Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην περίπτωση της λαπαροσκοπικής TEP αποκατάστασης το πλέγμα τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά της τρύπας. Για να το φανταστούμε σχηματικά είναι σαν να έχουμε μια τρύπα σε ένα λάστιχο αυτοκινήτου και θέλουμε να την μπαλώσουμε. Στο σύγχρονο λαπαροσκοπικό χειρουργείο τοποθετούμε το μπάλωμα-πλέγμα στο εσωτερικό του ελαστικού ενώ στο κλασσικό ανοικτό χειρουργείο το μπάλωμα τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του ελαστικού.

Πλεονεκτήματα TEP Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση κήλης

Δεν έχει την τομή που υπάρχει στο ανοιχτό χειρουργείο

Είναι ανώδυνη

Χρησιμοποιεί πλέγμα, το οποίο τοποθετείται στην εσωτερική μεριά της βλάβης – χάσματος (sublay τεχνική) και όχι στην εξωτερική μεριά όπως στο ανοιχτό χειρουργείο.

Ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του μερικές ώρες μετά το χειρουργείο, την ίδια ημέρα

Επιστρέφει σε όλες τις δραστηριότητες πολύ νωρίτερα σε σχέση με το ανοιχτό- κλασικό χειρουργείο.

Δεν υπάρχει περίπτωση στραγγαλισμού νεύρων της περιοχής σε αντίθεση με το ανοιχτό χειρουργείο.

Υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις ή περιορισμοί για τη χρήση της μεθόδου TEP;

Οι αντενδείξεις που υπάρχουν είναι είτε παράγοντες για τους οποίους ο ασθενής δεν θα μπορεί να λάβει γενική αναισθησία (π.χ βαριά καρδιακή ανεπάρκεια ή τελικού σταδίου πνευμονοπάθεια) είτε προηγούμενα μεγάλα χειρουργεία στην κάτω κοιλιά πχ ολική προστατεκτομή.

Προηγούμενα ανεπιτυχή ανοικτά χειρουργεία για βουβωνοκήλη δεν αποτελούν αντένδειξη.

Κ. Μπακογιάννη, χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και εξοπλισμός για την εφαρμογή της μεθόδου TEP;

Η διενέργεια της TEP απαιτεί απόλυτη εξειδίκευση από τον ιατρό καθώς είναι μια πολύ εξειδικευμένη επέμβαση. Η ομάδα μας έχει λάβει ειδίκευση σε μεγάλα, απόλυτα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού και συγκεκριμένα στο κέντρο αποκατάστασης κηλών του Gaithersburg Hospital- UZ Leuven-Belgium του Βελγίου και στο Queen Elizabeth Hospital Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό απαιτείται μόνο ο κλασσικός εξοπλισμός του mini λαπαροσκοπικού χειρουργείου, χωρίς κάτι ξεχωριστό από άλλες mini λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται φυσικά είναι mini laparoscopy, δηλαδή πολύ μικρού μεγέθους διαμέτρου 3 χιλιοστών(3mm).

