Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) διοργανώνει επιστημονική συζήτηση με θέμα «Το μέλλον της κοινοτικής ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα: Καινοτομία και πολιτικές ψυχικής υγείας στην πράξη», την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 12:30, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου).

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινοτική ψυχιατρική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι καινοτόμες πολιτικές ψυχικής υγείας, η εφαρμογή τους στην πράξη, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ φορέων, επιστημονικών κοινοτήτων και υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στόχος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της φροντίδας των ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και θεσμικοί εκπρόσωποι. Μεταξύ αυτών, ο Jim van Os, καθηγητής Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Νευροεπιστημών στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της Ουτρέχτης, ο João Breda, επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα και ειδικός σύμβουλος του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης, ο Νίκος Στεφανής, καθηγητής Ψυχιατρικής και διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο του ΕΚΠΑ, καθώς και ο Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής Πολιτικής Υγείας και κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τον συντονισμό της επιστημονικής συζήτησης θα αναλάβει ο Στέλιος Στυλιανίδης, ψυχίατρος–ψυχαναλυτής, ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, επίτιμος πρόεδρος και ιδρυτής της ΕΠΑΨΥ.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.