Το μοτίβο κίνησης «κάθε 20-30 λεπτά» που αλλάζει τα πάντα.

Η σωματική κίνηση μετά την ηλικία των 70 ετών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι η ξεκούραση είναι προτιμότερη σε αυτή την ηλικία, η ήπια και συστηματική άσκηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα.

Καταρχάς, η κίνηση βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της ευλυγισίας, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων. Το περπάτημα, οι διατάσεις και οι ασκήσεις ισορροπίας ενισχύουν τα οστά και τις αρθρώσεις, συμβάλλοντας στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και της δυσκαμψίας.

Παράλληλα, η τακτική άσκηση βελτιώνει την καρδιαγγειακή λειτουργία, ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και συμβάλλει στον έλεγχο του σακχάρου και της χοληστερόλης.

Επιπλέον, η κίνηση έχει σημαντική επίδραση στην ψυχική υγεία. Η φυσική δραστηριότητα μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη, ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση και προσφέρει αίσθημα ευεξίας. Οι ηλικιωμένοι που κινούνται συστηματικά νιώθουν πιο ενεργοί, αισιόδοξοι και κοινωνικά δραστήριοι, ειδικά όταν συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες.

Άλλωστε, η άσκηση μετά τα 70 συμβάλλει στη διατήρηση της ανεξαρτησίας. Η ικανότητα να αυτοεξυπηρετείται κανείς, να κινείται με ασφάλεια και να συμμετέχει στην καθημερινή ζωή ενισχύεται σημαντικά μέσω της κίνησης. Με λίγα λόγια, η σωματική δραστηριότητα δεν έχει ηλικία· αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για μια υγιή, ενεργή και αξιοπρεπή τρίτη ηλικία.

Μάλιστα, οι ειδικοί σε ζητήματα γήρανσης μιλούν τώρα για ένα απλό μοτίβο που έχει μεγάλη επίδραση. Είναι κάποιο είδος «έκρηξης» στις κινήσεις κάθε 20-30 λεπτά που κάθεται κανείς, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πρόκειται για μια πλήρη ρουτίνα. Ένα ή δύο λεπτά, συχνά ακόμη λιγότερο.

Ο κανόνας είναι απλός: κάθε φορά που παρατηρείτε ότι βρίσκεστε στην ίδια θέση για κάποιο χρονικό διάστημα, την αλλάζετε έχοντας μια πρόθεση. Σηκωθείτε. Μετατοπίστε το βάρος από το ένα πόδι στο άλλο. Κάντε τρεις αργές καθιστικές κινήσεις από την καρέκλα σε όρθια στάση. Περπατήστε μέχρι το πιο μακρινό παράθυρο και γυρίστε πίσω. Περιστρέψτε τους αστραγάλους ενώ κρατάτε τον πάγκο.

Ακούγεται σχεδόν πολύ μέτριο, αλλά μετρημένο κατά τη διάρκεια της ημέρας γίνεται ισχυρό. Δέκα δευτερόλεπτα εδώ, 45 δευτερόλεπτα εκεί, μια αργή ανάβαση των σκαλοπατιών αντί για το ασανσέρ. Μέχρι την ώρα του ύπνου, έχετε κάνει δεκάδες μίνι «ενισχύσεις σήματος» για μύες, αρθρώσεις και συστήματα ισορροπίας χωρίς ποτέ να μπλοκάρετε μια επίσημη «ώρα γυμναστικής».

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό το μοτίβο λειτουργεί επειδή ταιριάζει στην πραγματική ζωή. Δεν χρειάζεστε εξοπλισμό, κάρτα μέλους ή καλό καιρό. Χρειάζεστε ένα έναυσμα.