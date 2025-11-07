Πόσο σημαντική είναι η πρωτεΐνη το πρωί; Με λίγα λόγια, πάρα πολύ. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε.

Πιθανώς έχετε ακούσει ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Αν και είναι δύσκολο να το αποδείξει κανείς αυτό, δεδομένου ότι τα συνολικά διατροφικά σας πρότυπα είναι το κλειδί για τη διαρκή υγεία και απόδοση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που τρώτε αφού σηκωθείτε από το κρεβάτι παίζει ρόλο στο πόσο καλά θα αισθάνεστε την υπόλοιπη ημέρα.

Πόσο σημαντική είναι η πρωτεΐνη το πρωί;

«Οι αθλητές αντοχής μπορεί να είναι πιο προσανατολισμένοι στους υδατάνθρακες στο πρωινό, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα δεν λαμβάνουν αρκετή πρωτεΐνη σε αυτό το γεύμα», λέει ο ερευνητής πρωτεϊνών Donald K. Layman, Ph.D., ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ανθρώπινης Διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις.

Ως γενικό κανόνα, ο Layman προτείνει στους περισσότερους αθλητές να στοχεύουν στην κατανάλωση τουλάχιστον 30 γραμμαρίων πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια του πρώτου γεύματος της ημέρας. Λέει ότι αυτό είναι αρκετό για να ενεργοποιήσει τη σύνθεση πρωτεϊνών (δημιουργία μυών) και σας επιτρέπει να καταναλώσετε ένα καλό μείγμα τροφών.

Ο Layman προσθέτει ότι αυτό διευκολύνει επίσης τους αθλητές αντοχής να καλύψουν τις συνολικές τους ημερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνη, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 1,2 και 1,8 γραμμαρίων ανά κιλό σωματικού βάρους. «Αν φάτε λιγότερο από αυτό, το σώμα σας θα υποβαθμίσει τη μυϊκή πρωτεΐνη για να καλύψει τις ανάγκες του», λέει.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Reports διαπίστωσε ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης στο πρωινό ήταν πιο σημαντική για την αύξηση του μεγέθους και της λειτουργίας των μυών από ό,τι σε άλλες ώρες της ημέρας.

Διατήρηση του Κορεσμού

Εάν συνήθως αισθάνεστε πεινασμένοι γύρω στις 10 το πρωί και δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι το μεσημεριανό, ίσως είναι ένα σημάδι ότι το πρωινό σας έχει λίγη πρωτεΐνη. «Η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης στο πρωινό είναι σημαντική για την αύξηση του κορεσμού, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό κάποιος να αισθανθεί ότι χρειάζεται να τσιμπήσει εκτός του γεύματος», λέει ο Layman.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μεταξύ των μακροθρεπτικών συστατικών—υδατάνθρακες, λίπος και πρωτεΐνη—η πρωτεΐνη είναι αυτή που χορταίνει περισσότερο.

Ενίσχυση στην Καύση Θερμίδων

Το να φροντίσετε να ξυπνήσετε και να φάτε πρωτεΐνη θα μπορούσε να δώσει στον μεταβολισμό σας μια ώθηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν ένας από τους στόχους υγείας σας είναι να χάσετε μερικά κιλά.

Ο Layman λέει ότι η υψηλότερη κατανάλωση πρωτεΐνης οδηγεί σε αυξημένη θερμογένεση που προκαλείται από τη διατροφή. «Η πρωτεΐνη έχει μια σημαντικά υψηλότερη θερμογενετική επίδραση από τους υδατάνθρακες και τα λίπη», σημειώνει ο Layman. Εξηγεί ότι η υψηλότερη θερμογένεση μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της σύνθεσης πρωτεϊνών στο σώμα που συμβαίνει μετά την κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων πρωτεΐνης.